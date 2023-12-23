Вкусная новогодняя елка 2024: праздничная подача блюд

Съедобную новогоднюю елку можно приготовить из фруктов, овощей, мяса, сыра или сладостей. Немного фантазии — и в Новый год на вашей столе будет самая красивая и вкусная елочка.

Елка считается главным символом Нового года. Лесную красавицу принято ставить в той комнате, где будет проходить праздничное застолье, и нарядно украшать игрушками, гирляндами и мишурой. Но если по каким-то причинам вы будете встречать Новый год без елки, ее вполне сможет заменить праздничная подача некоторых блюд, оформленных как новогодний символ. О том, как сделать новогоднюю елочку из продуктов, рассказал новогодний портал Year.pp.ua.

Елка по-французски

Французский салат оливье традиционно подают на новогодний стол. Если вы тоже придерживаетесь этой традиции, подайте его в виде новогодней елки.

Сделайте конус из фольги, наполните его плотно салатом, разместите на тарелке и аккуратно снимите фольгу. Теперь основу вашей елочки украсьте крупными листьями петрушки или веточками укропа, кусочками моркови, ягодами клюквы или зернышками кукурузы.

Вместо оливье для основы елки можно использовать любой другой салат, который хорошо держит форму.

Новогодняя елка из продуктов - оливье Фото: year.pp.ua

Елка по-мексикански

Вы можете подать к столу порционную закуску в виде елочки с основой из авокадо. А поскольку родина авокадо – Мексика, то и елочка пусть будет мексиканской.

Половинку авокадо без косточки нарежьте тонкими ломтиками и выложите на тарелку в форме елочки. Также вы можете приготовить традиционный мексиканский соус-дип гуакамоле и выдавить его на тарелку из кондитерского мешка.

Украсьте "елочку" звездочками из сыра и тонкими ломтиками соленой красной рыбы. Чтобы елочка была яркой, добавьте красного цвета: разложите между "ветвями" помидоры черри или зерна граната.

Новогодняя елка из авокадо и красной рыбы Фото: year.pp.ua

Елка по-китайски

Вы можете сделать елку в китайском стиле из киви и украсить ее дольками мандаринов, которые еще называют "китайским яблоком".

Такую фруктовую нарезку можно выложить порционно на тарелку или сделать вертикальную композицию. Для вертикальной елочки вам понадобится жесткая основа в виде половинки яблока и моркови и обычные зубочистки. Ну и если вы захотите добавить в композицию другие фрукты, это только придаст ей красочности, пусть и не китайской.

Новогодняя елка из фрукотв Фото: year.pp.ua Новогодняя елка из фруктов

Елка по-итальянски

Знаменитая итальянская закуска капрезе из помидор, моцареллы и базилика не только повторяет цвета национального флага Италии, но и выглядит настолько ярко и красочно, что просто просится стать новогодней елкой на вашем праздничном столе.

Выложите закуску в форме елочки и полейте ее густым бальзамическим соусом в виде гирлянды. Еще одним вариантом итальянской елки будет сырная тарелка. Пармезан, горгонзола, пекорино, маленькие шарики моцареллы — выложите сырные кубики в форме елочки и украсьте маслинами, оливками и помидорами черри.

Новогодняя елка из продуктов - капрезе Фото: year.pp.ua Новогодняя елка из продуктов - сырная тарелка Фото: 1000 Меню

Елка по-японски

Самая известная японская еда – это, конечно же, суши. Из них легко можно сложить новогоднюю елку. Возьмете для этого ассорти из разных видов суши и роллов и украсьте крупной красной икрой.

Новогодняя елка из суши Фото: year.pp.ua

Елка по-украински

Нарежьте сало треугольничками. Воткните в половинку яблока длинную деревянную шпажку. Нанижите на шпажку ломтики сала вперемешку с солеными огурцами и украсьте верхушку зубчиком чеснока. Украинская новогодняя елка готова!

В такой же манере можно подать сырную и мясную тарелку, а также овощную нарезку.

Новогодняя елка из сыра Фото: 1000 Меню Новогодняя елка из овощей Фото: 1000 Меню

Елка для сладкоежек

Конфеты в блестящих разноцветных обертках выглядят почти как елочные игрушки. Возьмите плотный картон и сделайте из него конус. Прикрепите к нему конфеты по всей поверхности, начиная снизу – и елка готова!

Новогодняя елка из конфет Фото: 1000 Меню

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