Праздничные закуски: дип-соус из копченого лосося со сливочным сыром (фото)

Дип — тип соусов, предназначенных для обмакивания в них еды, например чипсов, роллов, тостов, овощей. Главное отличие от остальных соусов заключается в способе применения — не соусом поливают еду, а еду окунают в соус.

Дип из копченого лосося станет одним из любимых праздничных соусов. Копченый лосось, острый хрен, яркий лимон и мелко нарезанный укроп смешиваются с основой из сливочного сыра и греческого йогурта, создавая самый пикантный сливочный соус, который только можно себе представить. Его можно подавать с тостами, различными крекерами и овощами. Рецептом поделилась кулинар Кэт Бойцова, сообщает Delish.

Ингредиенты

Для приготовления соуса понадобятся следующие продукты:

230 г сливочного сыра (комнатной температуры);

1/2 стакана греческого йогурта;

1 чайная ложка цедры лимона и еще немного для подачи;

1 столовая ложка лимонного сока;

1 столовая ложка натертого хрена;

3 столовых ложки укропа, мелко нарезанного;

230 г копченого лосося, мелко нарезанного;

соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Измельчите первые пять ингредиентов в кухонном комбайне до получения однородной массы, переложите в миску среднего размера.

Шаг 2. Добавьте укроп и лосось. Перемешайте все до состояния однородной массы, приправьте солью и перцем, охладите.

Шаг 3. Перед подачей на стол посыпьте сверху соус перцем и цедрой лимона. В отдельной тарелке подайте тосты и крекеры.

Фото: Райан Либе/Delish

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