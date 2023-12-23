Струффоли: как приготовить традиционное рождественское лакомство из Неаполя

Это небольшие золотистые шарики, которые подают к столу на праздники.

Струффоли – это превосходный неаполитанский рождественский десерт. Золотой купол из восхитительных шариков из жареного теста, меда и цукатов, ароматизированных цитрусовыми и украшенные сахарной посыпкой.

Тесто для струффоли очень простое: яйца, мука и сахар смешаны со сливочным маслом и сдобрены сладким ликером и цедрой цитрусовых. Его следует оставить минимум на час, но если у вас есть возможность оставить его на целую ночь в холодильнике, это еще лучше.

Это сладкий и очень вкусный десерт – настоящий кусочек Италии на вашем рождественском столе, рецептом которого поделились на сайте Cucchiaio.

Если вы не любите жарить, можете остановить свой выбор на запеченных струффоли. Просто жарьте шарики не в масле, а запекайте в духовке около 15 минут.

Струффоли

Ингредиенты:

Для теста:

500 г муки;

120 г сахарного песка;

60 г мягкого сливочного масла;

4 яйца;

2 яичных желтка;

30 г анисового ликера;

1 лимон;

4 г соли;

подсолнечное масло для жарки.

Для украшения:

1 апельсин;

1 лимон;

300 г меда;

100 г сахарного песка;

100 г цукатов;

цветная посыпка.

Для приготовления струффоли смешайте муку, сахар, сливочное масло и тертую цедру лимона. Работайте пальцами до получения крупных крошек. Добавьте яйца и анисовый ликер и все перемешайте, пока не получите гладкое тесто. Сформируйте из теста шар, накройте его пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на пару часов.

По истечении этого времени оторвите от шара кусочек теста, скатайте шнур толщиной около 1 см и разрежьте его на одинаковые большие кусочки.

Действуйте таким же образом, пока не закончите все тесто, постепенно раскладывая полученные кусочки на чистой ткани. Затем обжарьте их по несколько штук в большом количестве горячего масла, пока они не станут золотистыми. Удалите их шумовкой и оставьте остывать на соответствующей бумаге.

С апельсина и лимона снимите цедру очень острым ножом, чтобы не повредить белую часть под ней. Затем нарезаем ее очень тонкими полосками. Вылейте мед и сахар в кастрюлю и нагревайте до полного растворения сахара.

Добавьте цедру, перемешайте и выключите огонь. Полейте горку струффоли сладким сиропом, посыпьте цукатами и посыпкой.

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