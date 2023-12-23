Струффоли: как приготовить традиционное рождественское лакомство из Неаполя
Это небольшие золотистые шарики, которые подают к столу на праздники.
Струффоли – это превосходный неаполитанский рождественский десерт. Золотой купол из восхитительных шариков из жареного теста, меда и цукатов, ароматизированных цитрусовыми и украшенные сахарной посыпкой.
Тесто для струффоли очень простое: яйца, мука и сахар смешаны со сливочным маслом и сдобрены сладким ликером и цедрой цитрусовых. Его следует оставить минимум на час, но если у вас есть возможность оставить его на целую ночь в холодильнике, это еще лучше.
Это сладкий и очень вкусный десерт – настоящий кусочек Италии на вашем рождественском столе, рецептом которого поделились на сайте Cucchiaio.
Если вы не любите жарить, можете остановить свой выбор на запеченных струффоли. Просто жарьте шарики не в масле, а запекайте в духовке около 15 минут.
Струффоли
Ингредиенты:
Для теста:
- 500 г муки;
- 120 г сахарного песка;
- 60 г мягкого сливочного масла;
- 4 яйца;
- 2 яичных желтка;
- 30 г анисового ликера;
- 1 лимон;
- 4 г соли;
- подсолнечное масло для жарки.
Для украшения:
- 1 апельсин;
- 1 лимон;
- 300 г меда;
- 100 г сахарного песка;
- 100 г цукатов;
- цветная посыпка.
Для приготовления струффоли смешайте муку, сахар, сливочное масло и тертую цедру лимона. Работайте пальцами до получения крупных крошек. Добавьте яйца и анисовый ликер и все перемешайте, пока не получите гладкое тесто. Сформируйте из теста шар, накройте его пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на пару часов.
По истечении этого времени оторвите от шара кусочек теста, скатайте шнур толщиной около 1 см и разрежьте его на одинаковые большие кусочки.
Действуйте таким же образом, пока не закончите все тесто, постепенно раскладывая полученные кусочки на чистой ткани. Затем обжарьте их по несколько штук в большом количестве горячего масла, пока они не станут золотистыми. Удалите их шумовкой и оставьте остывать на соответствующей бумаге.
С апельсина и лимона снимите цедру очень острым ножом, чтобы не повредить белую часть под ней. Затем нарезаем ее очень тонкими полосками. Вылейте мед и сахар в кастрюлю и нагревайте до полного растворения сахара.
Добавьте цедру, перемешайте и выключите огонь. Полейте горку струффоли сладким сиропом, посыпьте цукатами и посыпкой.
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