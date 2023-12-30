Яблочные булочки-улитки с корицей и орехами: простой рецепт вкусной выпечки
Яблочные булочки-рулеты – очень просто приготовить.
Булочки с корицей и орехами пекан – это очень вкусная дрожжевая выпечка. Начинку из сливочного масла, сахара и корицы, дополняют нарезанными кубиками яблоки и орехи пекан.
Яблочные рулеты с корицей и орехами пекан очень вкусны, они готовятся из теста для булочек бриошь, которому требуется время от 2 до 3 часов, чтобы оно стало таким мягким. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Мягкие и ароматные, эти булочки-улитки идеально подходят для перекуса с чашкой чая или фруктового сока.
Яблочные булочки-улитки с корицей и орехами
Ингредиенты:
Для теста (около 12 булочек):
- 1 яйцо комнатной температуры;
- 225 мл теплого цельного молока;
- 60 г сахара;
- 450 г муки;
- 7 г свежих пивных дрожжей;
- 100 г сливочного масла комнатной температуры;
- 1/2 стручка ванили;
- щепотка соли.
Для начинки:
- 150 г сливочного масла комнатной температуры;
- 100 г сахара;
- 1 столовая ложка корицы;
- 100 г нарезанных орехов пекан;
- 3 яблока;
- сок половины лимона;
- 100 г сахарной пудры для глазури.
Сначала готовьте тесто. В чашу миксера вылейте яйцо, молоко, сахар, соль и ваниль и все хорошо перемешайте. Смешайте муку с дрожжами и добавляйте понемногу, замешивая на низкой скорости около десяти минут.
Как только у вас получится плотное тесто, добавляйте мягкое сливочное масло по одному кусочку и продолжайте месить, пока масло полностью не впитается, а тесто не станет гладким и эластичным. Сформируйте шар и дайте ему подняться в чаше миксера под крышкой до увеличения вдвое (от одного до двух часов в зависимости от температуры).
Приготовьте начинку, смешав в миске сливочное масло с сахаром и корицей. Яблоки нарежьте очень мелкими кубиками и сбрызните их лимонным соком.
Выложите тесто на слегка посыпанную мукой доску и раскатайте скалкой в квадрат размером примерно 30 х 30 см.
Лопаткой или тыльной стороной ложки распределите смесь масла и корицы по всему тесту, оставив свободным сантиметр для уплотнения. Посыпьте кубиками яблок и нарезанными орехами пекан и, наконец, сверните и хорошо запечатайте рулет, защипнув тесто на линии смыкания.
Острым ножом сначала разрежьте рулет пополам, вырежьте примерно по 6 кружочков в каждой и поместите их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Накройте пищевой пленкой и дайте подняться, пока оно не увеличится вдвое: это займет около часа.
Готовьте в разогретой до 200°C духовке около двадцати минут или пока булочки не станут золотисто-коричневыми. Достаньте из духовки и дайте остыть. Приготовьте глазурь: смешайте сахарную пудру с несколькими чайными ложками воды до тех пор, пока она не станет густой.
Используйте глазурь, чтобы украсить булочки с яблоками.
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