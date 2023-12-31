Доступный деликатес: рецепт паштета из лососевых обрезков (видео)

Паштет очень вкусен с тостами и в качестве намазки на бутерброды.

Лосось – это не просто очень вкусная, но и не менее полезная рыба. Мясо лосося имеет в составе целый комплекс полезных веществ — витамины А и В, которые улучшают цвет лица и общее состояние кожи. В красной рыбе содержится суточная норма витамина D, и половина суточной нормы B12, а также калий и фосфор, которые замедляют процессы старения и укрепляют кости. Предлагаем разнообразить свое меню и приготовить паштет из лососевых обрезков по рецепту известного одесского кулинарного блогера Валерия Пономаря. Он получается очень нежным и имеет потрясающий вкус.

Паштет из лососевых обрезков

Ингредиенты:

лососевые обрезки – 1 кг;

морковь – 1 шт;

лук – 1 шт;

сливочное масло – 50 гр;

соль, перец;

мускатный орех (щепотка);

копченая паприка – 1,5 ч. л;

сливки 30-40% – 100 мл;

лавровый лист – 1 шт.

Способ приготовления:

На сливочном масле обжарить лук с морковью до мягкости. Обрезки нарезать на мелкие кусочки, чтобы равномерно готовились, и добавить их к овощам. Туда же – соль, перец, лавровый лист и мускатный орех. Жарить все в течение 5 минут на большом огне

Затем необходимо уменьшить огонь до среднего, добавить копченую паприку и сливки, готовить еще 2 минуты.

Готовую массу откинуть на сито, а затем пересыпать в блендер. Взбить паштет, постепенно добавляя процеженный жир, до тех пор пока не получится нужная густота паштета. Попробовать на соль и добавить ее по необходимости.

Сложить паштет в стеклянную посуду и поставить в холодильник до застывания.

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