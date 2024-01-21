Маринованная салака: рецепт отличной рыбы от Валерия Пономаря (видео)

Мариновать рыбу нужно не меньше четырех часов. Еще лучше оставить ее в маринаде на всю ночь. Так она наберет максимальный вкус.

Салака – очень вкусная и полезная рыба. Она содержит витамины А, Е, С, В2, В1, В6 и В12, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и зрение, нормализует кровяное давление, снимает воспалительные процессы в суставах. Также в этой рыбе относительно высокое содержание кальция, фосфора, йода и магния. Поэтому обязательно добавляйте ее в свой рацион. Чтобы она была еще вкуснее, замаринуйте ее по рецепту известного одесского кулинарного блогера Валерия Пономаря.

Маринованная салака

Ингредиенты:

салака – 400 гр;

острый перец – 1/2 шт;

чеснок – 4-5 зубчика;

петрушка – пучок (1,5 ст. л);

соль – 1 ч. л;

сок лимона – 1/2 шт;

оливковое масло – 150 мл (первый отжим).

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Способ приготовления:

Салаку очистить от внутренностей, удалить голову, хребет и черную пленку. Рыбу удобнее очищать ножницами, так не повреждается продукт.

Перец, чеснок и петрушку, мелко нарезанные, перетереть с солью и соком лимона, чтобы получить максимальный аромат и вкус, смешать с оливковым маслом и выложить очищенную рыбу в полученный маринад. Рыба должна быть покрыта маслом, можно также использовать любую баночку.

Рыбу отправить в холодильник минимум 4 часа, а лучше всего оставить на ночь.

После маринования рыбу можно избавить от лишнего масла, поместив на бумажное полотенце.

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