Легкий и полезный завтрак: как приготовить хек в сухарях в духовке

Такой способ приготовления рыбы позволяет сохранить в ней максимум полезных веществ.

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Хек – вкусная, полезная и относительно бюджетная рыба. В свежем виде он содержит всего 86 ккал, но и жареный вариант не утяжелен калориями –всего 127 на 100 грамм. В его составе – жирные омега-3 кислоты и витамины группы В, А, Е, С и ниацин. Если вам хочется чего-то вкусного и полезного на завтрак, из минимума ингредиентов и не требующего много времени для приготовления, советуем запечь хек в сухарях в духовке. Своим проверенным рецептом поделилась блогер Ирина Кравчик.

Хек в сухарях, запеченный в духовке

Ингредиенты:

хек – 500 гр;

панировочные сухари – 150 гр;

соль, сухой чеснок.

Способ приготовления:

Рыбу разморозить, помыть, очистить от позвоночника и плавников. Получившееся филе разрезать на 2-3 части.

Каждый кусочек рыбы необходимо хорошо обвалять в панировочных сухарях и выложить на противень, предварительно смазанный маслом или застеленный пергаментом. Так поступить с каждым кусочком рыбы.

Хек сверху посолить по вкусу и, по желанию, посыпать сухим чесноком.

Отправить противень в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 35-40 минут.

Готовую рыбу можно подавать к столу как самостоятельное блюдо, либо же добавить к ней гарнир (рис, гречку и т. д.).

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