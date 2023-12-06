Легкий і корисний сніданок: як приготувати хек у сухарях у духовці

Такий спосіб приготування риби дає змогу зберегти в ній максимум корисних речовин.

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Хек — смачна, корисна і відносно бюджетна риба. У свіжому вигляді він містить лише 86 ккал, але й смажений варіант не обтяжений калоріями — всього 127 на 100 грамів. У його складі — жирні омега-3 кислоти та вітаміни групи В, А, Е, С і ніацин. Якщо вам хочеться чогось смачного і корисного на сніданок, з мінімуму інгредієнтів, що не потребує багато часу для приготування, радимо запекти хек у сухарях у духовці. Своїм перевіреним рецептом поділилася блогерка Ірина Кравчик.

Хек у сухарях, запечений у духовці

Інгредієнти:

хек – 500 г;

панірувальні сухарі – 150 г;

сіль, сухий часник.

Спосіб приготування:

Рибу розморозити, помити, очистити від хребта і плавників. Філе, що вийшло, розрізати на 2-3 частини.

Кожен шматочок риби необхідно добре обваляти в панірувальних сухарях і викласти на деко, попередньо змащене олією або застелене пергаментом. Так вчинити з кожним шматочком риби.

Хек зверху посолити за смаком і, за бажанням, посипати сухим часником.

Відправити деко в духовку, попередньо розігріту до 200 градусів, на 5-40 хвилин.

Готову рибу можна подавати до столу як самостійну страву, або ж додати до неї гарнір (рис, гречку тощо).

Раніше Фокус писав, як приготувати в духовці скумбрію з рисом.