Скумбрія з рисом у духовці: ідея для ситного та корисного обіду

Скумбрія, приготована таким чином, має пікантний смак і ніжну текстуру.

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Скумбрія з рисом — страва, яка чудово підійде для легкого, але ситного обіду або вечері. Ця риба дуже корисна для здоров'я, оскільки її хімічний склад рясніє вітамінами групи В, А, D, Е, С, К. Серед мікро- і макроелементів у скумбрії переважають фосфор, кальцій і магній. Порція поживного делікатесу добре впливає на роботу серця, знижує цукор у крові, стимулює мозкову діяльність і покращує пам'ять. Рекомендуємо приготувати цю рибу за рецептом із кулінарного блогу "Збірник рецептів".

Скумбрія запечена з рисом

Інгредієнти:

скумбрія – 2 шт;

часник – 2 зубчики;

паприка – 2 ч. л;

оливкова олія – 2-3 ст. л;

рис – 1 склянка;

оливки – 3 ст. л;

в'ялені томати – 1 ст. л;

петрушка – 2-3 гілочки.

Спосіб приготування:

Заморожену скумбрію розморозити в холодильнику, відрізати голову, зябра, випатрати і добре помити, прибравши всі чорні плівочки всередині.

Рис відварити до готовності в підсоленій воді.

Змішати паприку, пропущений через прес часник, додати кілька столових ложок оливкової олії, перемішати.

Рибу посолити, поперчити, змастити зовні й усередині сумішшю з паприки, часнику й оливкової олії.

У форму, застелену пергаментом, налити приблизно одну столову ложку оливкової олії, викласти рис, оливки, в'ялені томати, розрізані навпіл, і дрібно посічену петрушку, перемішати.

Зверху викласти скумбрію і запікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачний салат із копченою скумбрією.