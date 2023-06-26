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Їжа

Ситна страва на вечерю: рецепт оригінального салату з копченої скумбрії

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Фото: Getty Images | Салат із копченою скумбрією

Цей салат чудово доповнює смачна заправка.

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Для тих, хто любить ситні комплексні салати, що замінюють основну страву, цей салат справжня знахідка.

Його можна викладати шарами, а можна акуратно перемішати у великій мисці. У рецепті, який було опубліковано на українському кулінарному сайті Picante Cooking, йдеться про те, що потрібно використовувати перепелині яйця. Але це, скоріше, для більш симпатичного вигляду готової страви.

Тож, якщо перепелиних яєць у вас немає — сміливо використовуйте звичайні. Також цей салат можна не солити, адже копчена скумбрія і так досить солона. А готовий салат можна злегка приправити меленим чорним перцем.

Салат із копченої скумбрії

Інгредієнти:

  • 4 картоплини;
  • 1 скумбрія гарячого копчення (середнього розміру);
  • 1/2 червоної цибулини;
  • 12 перепелиних яєць;
  • 2 ст. л. каперсів.

Для заправки:

  • 100 мл оливкової олії;
  • 30 мл білого винного оцту;
  • 1 ч. л. готового хрону;
  • 1 ч. л. діжонської гірчиці;
  • 1/2 ч. л. меду.

Картоплю добре помийте та відваріть у мундирі. Краще брати картоплини однакового розміру і той сорт, який не розварюється. Після остудіть картоплю, очистить і наріжте великими кубиками. Викласти на велике блюдо в один шар. Зверху покладіть цибулю, нарізану півкільцями.

Яйця відваріть вкруту і поставте остигати.

Зі скумбрії зніміть шкірку, руками розділіть на шматочки, ретельно видаляючи кістки. Викладіть шматочки риби на цибулю.

Зверху по рибі розподіліть каперси. Яйця почистьте і кожне розріжте навпіл. Викладіть в один шар поверх інших інгредієнтів.

Усі інгредієнти для заправки змішайте. Якщо потрібно, злегка присоліть, і полийте салат зверху. Подавати можна відразу, але можна й відправити в холодильник на годину, так він стане ще смачнішим.

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