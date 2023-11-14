Вкусно с рисом: как приготовить котлеты из трески и феты

Котлеты можно готовить, как из мяса, так и из рыбы.

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Если любите котлеты, то попробуйте приготовить их не из мяса, а из рыбы. Лучше всего подойдет белая рыба, например, треска. Можно взять готовый фарш, или сделать его самостоятельно. Рецептом вкусных рыбных котлет поделилась кулинарный блогер Елена Ольшевская, которая пишет под ником cookandshare.

Котлеты из белой рыбы

Ингредиенты:

рыбный фарш — 500 г

фета (или творог) — 150 г

1 яйцо;

сухари — 3 ст.л;

вода — 0,5 стакана;

лук;

зубчик чеснока;

сок лимона — 1 ст. л;

маленький пучок укропа;

масло для жарки.

Если у вас филе рыбы, то перемелите его в фарш в блендере. Или пропустите через мясорубку. У автора рецепта была треска, но подойдет любая белая рыба.

Добавьте фету, яйцо, соль, поперчите и тщательно перемешайте. Натрите на терке лук и чеснок. Сухари для панировки замочите в воде.

Добавьте мелко порезанный укроп и все остальное в фарш, отправьте в холодильник на 30 минут, чтобы котлеты легче лепились.

Формируйте продолговатые котлетки и обваливайте в сухарях.

Разогрейте сковородку и быстро обжаривайте котлеты в небольшом количестве масла. Подавайте котлеты с соусом из йогурта и трав.

Идеально такие котлеты сочетаются с рисом или картофельным пюре.

Также вы можете приготовить вкусную рыбную намазку на бутерброды.