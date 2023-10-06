Всего три ингредиента: рецепт рыбной намазки для тостов и бутербродов

При желании в намазку можно добавить специи, риентируясь на собственный вкус.

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Хрустящий тост с намазкой из рыбы – хорошее начало дня, а также отличный перекус между приемами пищи. Раньше мы уже рассказывали, как приготовить паштет из яиц, а сегодня хотим предложить рецепт рыбной намазки, для приготовления которой необходимо всего три ингредиента и пара минут времени. Рецептом блюда поделились в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".

Рыбная намазка

Ингредиенты:

консервированная горбуша – 1 банка;

яйца – 4 шт;

творожный сыр – 150 гр.

Способ приготовления:

Яйца отварить вкрутую, остудить.

С консервированной рыбы слить сок, горбушу переложить в миску и растереть вилкой до кашеобразной массы. Яйца натереть на терке, добавить к рыбе, а затем туда же отправить творожный сыр. Все хорошо перемешать. При желании можно добавить соль и специи по вкусу, а также рубленую зелень.

Такую намазку можно несколько дней хранить в холодильнике.

Ранее Фокус рассказывал, как приготовить очень интересную и вкусную намазку из кабачков, а также делился рецептом намазки из баклажанов и перца.