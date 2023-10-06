Усього три інгредієнти: рецепт рибної намазки для тостів і бутербродів

За бажання в намазку можна додати спеції, орієнтуючись на власний смак.

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Хрусткий тост із намазкою з риби — гарний початок дня, а також чудовий перекус між прийомами їжі. Раніше ми вже розповідали, як приготувати паштет із яєць, а сьогодні хочемо запропонувати рецепт рибної намазки, для приготування якої потрібно всього три інгредієнти і кілька хвилин часу. Рецептом страви поділилися в кулінарному блозі "Рецепти щодня".

Рибна намазка

Інгредієнти:

консервована горбуша – 1 банка;

яйця – 4 шт;

вершковий сир – 150 гр.

Спосіб приготування:

Яйця відварити круто, остудити.

Із консервованої риби злити сік, горбушу перекласти в миску і розтерти виделкою до кашоподібної маси. Яйця натерти на тертці, додати до риби, а потім туди ж відправити сирний сир. Усе добре перемішати. За бажання можна додати сіль і спеції за смаком, а також рубану зелень.

Таку намазку можна кілька днів зберігати в холодильнику.

Раніше Фокус розповідав, як приготувати дуже цікаву і смачну намазку з кабачків, а також ділився рецептом намазки з баклажанів і перцю.