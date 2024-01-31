Классический или обновленный "Цезарь": какой салат выбрать

Любой шеф-повар скажет, что главная составляющая хорошего салат "Цезарь" — это правильный соус.

Кто не любит этот символ американской кухни! Причем независимо от того, приготовлен этот салат по классическому рецепту итальянца Сезара Кардини или уже модернизированный по запросам современных почитателей "Цезаря". А приготовить различные вариации этого прекрасного блюда нам помогут кулинары французского журнала Marie Claire.

На первый взгляд, приготовить "Цезарь" несложно, причем добавляя в него такие современные ингредиенты, как фуа-гра, лобстеры, креветки, авокадо и сыр рокфор. Да и в традиционном варианте — прекрасно сочетающиеся салат ромэн, анчоусы, яйца, гренки, сыр пармезан и главная составляющая — соус.

Настоящий рецепт соуса "Цезарь"

Именно он является ключевым ингредиентом одноименного салата, придающим ему всю восхитительность и неповторимый вкус. Время подготовки — 30 минут, время приготовления — 10 минут.

Ингредиенты на 4 человек:

2 филе анчоусов в масле;

2 зубчика чеснока;

30 г каперсов (по желанию);

сок 1 лимона;

1 яйцо;

1 яичный желток;

50 г тертого пармезана4

5 мл жидких сливок;

1 ст. л. горчицы;

2 ст. л. вустерского соуса (чтобы не прогадать, лучше купить готовый);

(чтобы не прогадать, лучше купить готовый); 2 ст. л. хересного уксуса;

10 мл оливкового масла;

соль, перец — по вкусу.В одну кастрюлю с кипящей водой осторожно погрузите яйцо на 9–10 минут.

Зубчики чеснока очистите и измельчите, сваренное вкрутую яйцо измельчите 1 ножом.

Поместите сваренное вкрутую яйцо в одну высокую миску с сырым яичным желтком, горчицей, каперсами, анчоусами, чесноком, вустерским соусом, уксусом, лимонным соком, солью и перцем. Перемешивайте 30 секунд ручным блендером, затем влейте оливковое масло, продолжая перемешивать.

Добавьте тертый пармезан и сливки, перемешивайте еще 20 секунд, добавьте немного холодной воды, если соус слишком густой. Поместите соус в холодильник.

Cоус без масла

А еще есть соус "Цезарь" сливочный, то есть соус-винегрет, сочетающий различные ингредиенты с богатым вкусом. Его автор — двухзвездочный мишленовский шеф-повар Жан-Франсуа Пьеж — предлагает более здоровую, но не менее вкусную версию без масла. Время приготовления — 5 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

1/2 зубчика чеснока;

1 яйцо, сваренное вкрутую;

4 соленых филе анчоусов (обессоленных);

1 ст. л. горчица;

несколько капель соуса табаско ;

; 1 чайная ложка вустерского соуса;

7 ст. л. взбитого сыра бланк 0% жирности;

сок 1/2 лайма или желтого лимона;

соль.

Зубчик чеснока выдавите чеснокодавилкой. Поместите все ингредиенты (кроме лимонного сока) с половиной сыра бланк в чашу миксера. Посолите.

Перемешивайте до получения очень гладкой текстуры. Добавьте оставшуюся часть бланка. Еще раз перемешайте. Добавьте сок половины лимона и перемешайте в последний раз.

Итак, настоящие соусы готов. Теперь можно и сам салат попробовать разнообразить. Однако начнем с классики, заменив, правда, куриную грудку на свиную грудинку.

Со свиной грудинкой

Этот щедрый и вкусный рецепт идеально подходит, например, для быстрого обеда. Время подготовки — 25 минут. Время приготовления — 1,5 часа + 15 минут. Время охлаждения — 6 часов.

Ингредиенты для 4 человек:

600 г свежей свиной грудинки;

1 салат ромэн;

2 яйца;

1 анчоус в масле;

75 г пармезана;

2 ломтика хлеба для сэндвичей;

1 зубчик чеснока;

сок 1/2 лимона;

5 ст. л. оливкового масла;

соль, перец — по вкусу.

Поместите свиную грудинку в большую кастрюлю, обильно залейте холодной водой, добавьте соль и перец, доведите до кипения, затем установите огонь так, чтобы вода кипела в течение 1,5 часа.

Дайте мясу остыть в воде. Слейте воду, поместите в блюдо, накройте доской и поставьте на нее груз. Охладите минимум 6 часов.

После этого варите яйца в кастрюле с кипящей водой в течение 6 минут, пока они не станут мягкими. Слейте с них воду и замочите на 5 минут в холодной воде. В салатнице разотрите вилкой яйца всмятку с подсушенными анчоусами, лимонным соком и 3 ложками масла.

С хлеба снимите корку, натрите ломтики очищенным чесноком, нарежьте кубиками. Обжарьте их на сковороде с оставшимся маслом. Выложите на впитывающую бумагу.

Очистите и нарежьте салат соломкой с помощью овощечистки.

Достаньте грудинку из холодильника, удалите кожуру и слой жира под ней. Нарежьте мясо ломтиками толщиной 1 см и разрежьте их на две части. Подсушите на гриле, планче или углях барбекю, перевернув несколько раз.

Смешайте салат с соусом в салатнице. Посыпьте гренками, пармезаном и жареным мясом.

Рецепт от Сирила Линьяка

В освежающем, легком и вкусном салате от шеф-повара, кондитера и телеведущего Сирила Линьяка — куриные грудки на гриле, яйца всмятку, чесночные гренки, домашний соус. Время подготовки — 15 минут. Время приготовления — 16 минут.

Ингредиенты на 4 человек:

5 яиц + 1 желток;

2 куриные грудки;

½ салата ромэн;

100 г пармезана;

1,5 зубчика чеснока;

20 г пасты из анчоусов;

1 ст. л. хересного уксуса;

½ лимона;

7 мл масла виноградных косточек;

5 мл цельных взбитых сливок;

вустерский соус;

4 ст. л. хлебных гренок;

соль, перец — по вкусу.

Обжарьте курицу на сковороде, сбрызнутой оливковым маслом. Обжарьте белки, чтобы они красиво подрумянились. Уменьшите количество перед добавлением приправ и накройте крышкой, чтобы продолжить приготовление на медленном огне.

Тем временем варите яйца всмятку в течение 6 минут в кипящей воде. Когда они будут готовы, дайте им остыть в холодной воде, затем очистите их.

Вымойте салат.

Приготовьте в блендере соус "Цезарь". Поджарьте гренки на смазанной маслом сковороде с измельченным зубчиком чеснока. Оставшиеся яйца нарежьте четвертинками, а курицу — полосками.

Разложите салат по тарелкам. Добавьте курицу, яйца и чесночные гренки.

Налейте немного соуса, затем добавьте стружку пармезана. Подавайте немедленно.

Кстати, для вкуса можно добавить кусочки авокадо.

Настоящий "Цезарь" — без курицы

По традиционному рецепту он состоит из салата ромэн, пармезана, сваренных вкрутую яиц и анчоусов, а также типичного соуса на основе вустерского соуса и анчоусов. Время подготовки — 15 минут. Время приготовления — 5 минут.

Ингредиенты на 6 человек:

2 салата ромэн;

8 филе анчоусов;

2 яйца + 2 желтка;

50 г пармезана;

2 зубчика чеснока;

1 ст. л. лимонного сока;

1 ст. л. вустерского соуса;

1 ч. л. цельнозерновой горчицы;

6 ст. л. оливкового масла;

соль, свежемолотый перец — по вкусу.

Для гренок —

3 ломтика черствого хлеба или 6 ломтиков багета;

оливковое масло

Салаты очистите от кожуры, удалив крупные зеленые листья, вымойте, подсушите, затем нарежьте соломкой и положите в салатницу.

Два яйца отварите в кипящей подсоленной воде 5 минут, освежите их под холодной водой, затем очистите.

Смешайте (или раздавите в ступке) 4 филе анчоусов с 2 яичными желтками, пармезаном, очищенными зубчиками чеснока, лимонным соком, горчицей, вустерским соусом, солью, перцем и оливковым маслом, затем полейте соусом салат и аккуратно перемешайте.

Обжарьте нарезанный кубиками хлеб в небольшом количестве оливкового масла и выложите его в салат вместе с нарезанными яйцами всмятку и остальным филе анчоусов. Некоторые добавляют кусочки курицы-гриль.

С лобстером

На праздники попробуйте более шикарную и праздничную версию, где птица заменяется омаром, чтобы придать салату нотку элегантности. Римский салат, гренки для сэндвичей и классический соус из пармезана, майонеза, анчоусов, чеснока и лимона дополнят идеальную закуску Время подготовки — 20 минут. Время приготовления — 30 минут.

Ингредиенты на 8 человек:

4 замороженных хвоста омара;

2 салата ромэн;

3 ст. л. майонеза;

80 г пармезана;

3 филе анчоусов в масле;

2 ломтика хлеба для сэндвичей;

1 зубчик чеснока;

сок 1/2 лимона;

1 пакетик судебного отвара;

30 г сливочного масла;

соль, перец — по вкусу.

Замороженные хвосты омара положите в сотейник, залейте холодной водой, добавьте пакетик супового бульона. Доведите до среднего огня и варите 30 минут. Выключите огонь и дайте омарам остыть в бульоне.

Тем временем очистите и измельчите зубчик чеснока. Слейте воду с анчоусов, разрежьте их на кусочки. Положите все вместе с половиной нарезанного кубиками пармезана и майонезом в чашу кухонного комбайна.

Добавляйте понемногу лимонный сок до получения крема, кроме того, добавляет соль (немного из-за анчоусов), перец.

С бутербродного хлеба снимите корочку, нарежьте его кубиками, подрумяньте на сковороде с маслом. Удалите с салата внешние листья, вымойте его и нарежьте слегка крупными полосками.

С остывших хвостов омара слейте воду, очистите их и нарежьте мякоть медальонами. Оставшийся пармезан нарежьте стружкой с помощью овощечистки.

Выложите салат и медальоны омара в салатницу. Влейте соус и перемешайте. Посыпьте стружкой пармезана и гренками и подавайте.

С сельдереем

Ингредиенты на 4 человека:

2 ломтика деревенского хлеба, нарезанного кубиками;

2 ст. л. оливкового масла;

соль.

Для соуса —

1 большой яичный желток;

1 нарезанное филе анчоуса;

1 небольшой зубчик нарезанного чеснока;

1 ст. л. свежевыжатого лимонного сока;

2 ч. л. белого винного уксуса;

1 ч. л. дижонской горчицы;

4 ст. л. растительного масла;

свежемолотый черный перец;

40 г тертого пармезана;

2 салата ромэн;

8 стеблей сердцевины сельдерея, тонко нарезанных, с листьями;

¼ корня сельдерея, очищенного и нарезанного спичками (можно также использовать черную редьку).

Разогрейте духовку до 190° градусов. Перемешайте хлеб с оливковым маслом, плотно положите на противень и посолите. Запекайте в духовке 5–10 минут, чтобы гренки получились хрустящими. Дайте остыть.

Смешайте яичный желток, нарезанные кубиками анчоусы, чеснок, лимонный сок, уксус и горчицу в блендере до получения однородной массы. Продолжайте перемешивать и медленно вливайте растительное масло, чтобы смесь загустела. У вас должен получиться соус, если он слишком густой, добавьте еще масла.

Вылейте все в салатницу, добавляем соль и перец. Добавьте тертый пармезан. Добавьте листья ромэна, стебли и листья сельдерея и корень сельдерея, затем хорошо перемешайте. Подавайте салат, украсив гренками и стружкой пармезана.

С филе анчоусов

Время приготовления — 10 минут.

Ингредиенты на 6 человек:

2 салата ромэн;

12 филе анчоусов;

50 г пармезана;

6 ломтиков поджаренного хлеба для сэндвичей;

1 яичный желток;

2 зубчика чеснока;

сок лимона;

8 мл оливкового масла;

соль, перец — по вкусу.

Удалите листья салата, темные выбросить, вымыть, дать стечь воде.

Разрежьте филе анчоусов пополам. С помощью ножа сформируйте полоски пармезана.

Приготовьте соус: нарежьте зубчики чеснока, положите их в миску с яичным желтком, солью, перцем, лимонным соком и взбейте миксером, вливая тонкой струйкой оливковое масло, как для майонеза. Остановитесь, как только соус станет однородным.

Разложите салат в салатницу, добавьте анчоусы, салатный соус, полоски пармезана и поджаренный хлеб.

С сыром рокфор и беконом

Время подготовки — 30 минут. Время приготовления — 15 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

1 салат ромэн;

130 г сыра рокфор;

4 тонких ломтика бекона;

2 зубчика чеснока;

1 очень свежий яичный желток;

1 ст. л. дижонской горчицы;

3 филе анчоусов в масле;

1/2 багета;

1 ст. л. лимонного сока;

12 мл масла;

5 мл оливкового масла;

перец.

Очистите чеснок, оставьте 1 зубчик, другой измельчите, положите в чашу блендера с 30 г рокфора, анчоусами, яичным желтком, горчицей, лимонным соком и небольшим количеством перца. Перемешивайте, пока ингредиенты хорошо не смешаются.

Продолжая перемешивать, влейте 12 мл масла, пока соус не станет однородным.

Разогрейте духовку до 180° градусов.

Нарежьте багет тонкими ломтиками, смажьте оливковым маслом, выложите на противень, подрумяньте в духовке 8–10 минут. Натрите их оставшимся чесноком.

Положите бекон на противень под очень горячий гриль и оставьте до хрустящей корочки. Дайте ему остыть, а затем разломайте его на кусочки.

Вымойте и обрежьте листья ромэна, крупные нарежьте крупно. Выложите их в салатник к остатку раскрошенного рокфора, гренкам, бекону, затем залейте соусом. Аккуратно перемешайте и подавайте.

С фуа-гра

Ингредиенты на 6 человек:

1 салат ромэн;

2 ломтика хлеба для сэндвичей без корочки;

20 г сливочного масла;

200 г полуфабриката утиного фуа-гра;

1 ч. л. бальзамического уксуса;

1 очень свежий яичный желток;

5 ст. л. оливкового масла;

75 г стружки пармезана;

соль.

Очистите 1 салат ромэн и нарежьте большие листья на кусочки. Два ломтика бутербродного хлеба без корочки нарежьте небольшими квадратиками, подрумяньте на сковороде с 20 г сливочного масла. Слейте воду на впитывающую бумагу. 200 г полуфабриката утиной фуа-гра нарежьте кубиками.

В салатнице смешайте соль, перец, 1 ч. л. бальзамического уксуса, 1 очень свежий яичный желток и 5 ст. л. оливкового масла.

Высыпьте все ингредиенты в салатник, аккуратно перемешайте, украсьте 75 г стружки пармезана и сразу же подавайте.

С хрустящим песочным печеньем

Время приготовления — 30 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

1 рулет песочного теста;

1 пакетик салата ромэн;

6 филе анчоусов в масле;

1 кусочек 50 г пармезана;

1 яичный желток;

6 ст. л. оливкового масла;

1 ст. л. приправы савора ;

; 1 ст. л. лимонного сока;

1/2 ч. л. вустерского соуса;

соль, свежемолотый перец — по вкусу.

Разогрейте духовку до 180° градусов.

Раскатайте тесто и с помощью перевернутой миски вырежьте 4 равных диска.

Поместите диски теста на противень с антипригарным покрытием или застеленным бумагой для выпечки. Наколите тесто вилкой и выпекайте 20–25 минут, пока песочное печенье не станет золотисто-коричневым.

Тем временем нарежьте подсушенные анчоусы, добавьте масло, савору, яичный желток, лимонный сок, вустерский соус, хорошо перемешайте, добавьте немного соли, перца, добавьте 1 ст. л. воды, если соус кажется слишком густым.

При подаче хорошо перемешайте салат и соус и распределите по песочному печенью.

Посыпьте стружкой пармезана и подавайте.

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