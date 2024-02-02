Вкуснее, чем из магазина: рецепт приготовления домашнего балыка

Ароматный и хорошо промаринованный балык – несложное для приготовления блюдо. Несмотря на то, что это займет какое-то время, результат вас порадует.

Балык – продукт, можно сказать, деликатесный. Однако приготовить его можно и в домашних условиях, существенно сэкономив деньги. Для этого достаточно купить ошеек, правильно его замариновать и отправить в духовку. И вкус у него будет не хуже, чем у покупного. Как приготовить балык в домашних условиях, рассказали в кулинарном блоге "Кулинария".

Домашний балык

Ингредиенты:

свиной ошеек – 1 кг;

соль – 50 гр;

сахар – 1 ч. л;

сухая аджика – 2 ч. л;

паприка – 1 ч. л;

чеснок сухой – 1 ч. л;

кориандр зерновой – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Свиной ошеек хорошо промыть, высушить бумажным полотенцем. Тонким ножом сделать в мясе проколы.

Сахар смешать с солью, втереть в мясо. Плотно замотать его в пленку и отправить на пять дней в холодильник.

Спустя пять дней мясо достать, вымочить в воде час и снова просушить. В ступке смешать все специи и хорошо втереть их в мясо, полностью обработав весь кусок.

Сделать сетку из нитки или завернуть мясо в готовую. Отправить балык в духовку запекаться на 2,5 часа при температуре 100 градусов.

За 30 минут до конца выпекания перевернуть мясо на другую сторону. После выпечки вынуть и дать полностью остыть.

Читайте также:

Куриные окорочка по-французски: как легко приготовить изысканное блюдо

Запеченная свиная вырезка с черносливом в духовке: рецепт праздничного блюда

Праздничный рецепт. Как приготовить мясо по-французски с ананасами