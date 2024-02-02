Салат "Отпад": рецепт невероятно вкусного блюда с сельдью
Такой салат готовится очень быстро и обязательно будет по достоинству оценен. Он отлично украсит любой стол.
Из сельди можно приготовить не только мега популярную и любимую многими поколениями "шубу", но и не менее вкусный салат "Отпад". Если хотите удивить родных или друзей, обязательно попробуйте приготовить это блюдо по рецепту из блога "Кулинария".
Салат "Отпад" из сельди
Ингредиенты:
- сельдь слабосоленая (филе) – 200 гр;
- яйца – 2-3 шт;
- лук красный – 1 шт;
- масло оливковое – 3 ст. л;
- горчица дижонская – 1 ч. л;
- листья салата – 1 пучок
- соль.
Способ приготовления:
Листья салата порвать руками, выложить на широкую тарелку. Яйца сварить вкрутую, остудить и порезать большими кусками, можно нарезать на четвертинки.
Сельдь почистить, выбрать все косточки, нарезать на небольшие кусочки. Лук нашинковать полукольцами и замариновать в подсолнечном масле с сахаром и уксусом.
На листья салата выложить кусочки рыбы, яйца и маринованный лук.
Приготовить соус из горчицы, оливкового масла и уксуса. Полить салат перед подачей. Посолить.
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