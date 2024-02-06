Новая форма и любимый вкус: рецепт рулета "Медовик"

Готовый рулет необходимо отправить в холодильник, чтобы он пропитался. Десерт можно украсить по своему вкусу.

Торт "Медовик" – такая же классика, как бисквитная выпечка или "Наполеон". Кроме классического торта, этот десерт готовят в форме пирожных и даже рулетов. Сегодня мы предлагаем именно последний вариант "Медовика" – в виде рулета. Как приготовить вкусный десерт с любимым вкусом, рассказали в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".

Рулет "Медовик"

Ингредиенты:

мед – 300 гр;

сметана – 120 гр;

сода – 1 ч. л;

сливочное масло – 75 гр;

сахар – 60 гр;

яйцо – 3 шт;

мука – 280 гр.

Для крема:

сметана 20% – 200 гр;

сливки 35% – 250 гр;

сахарная пудра – 100 гр.

Способ приготовления:

Соду смешать со сметаной.

В сотейник или кастрюлю с толстым дном влить мед, добавить сливочное масло, сахар и нагреть на слабом огне. Масса должна стать однородной. Затем, перемешивая венчиком, постепенно влить в сметанную массу, остудить ее до тепло-горячего состояния и добавить яйца, размешивая венчиком. Необходимо следить, чтобы смесь не была очень горячей, чтобы яйца не заварились.

Затем добавить муку. Масса должна получиться по консистенции, как густая сметана, с венчика будет стекать густой плотной лентой.

На противень, застеленный пергаментной бумагой, распределить 10 столовых ложек теста тонким слоем (примерно 0,2 сантиметра) ит отправить в разогретую до 165 градусов духовку на 7 минут. Пока выпекается один корж, нужно сделать заготовки для следующих. В идеале из этой массы должно получиться три коржа.

Достать готовый корж, накрыть пергаментной бумагой, перевернуть и снять бумагу, на которой пекли.

Взбить сливки с сахарной пудрой до устойчивого состояния. В другой емкости взбить сметану на протяжении 5-7 минут. Затем к сметане с помощью силиконовой лопатки добавить сливки и перемешать.

Распределить на остывшие коржи крем, свернуть рулет. Поставить в холодильник на 4 часа, чтобы он достаточно застыл и пропитался.

Готовый рулет украсить по своему вкусу. Его можно полить глазурью, покрыть кремом и посыпать крошкой или миндальными лепестками.

Читайте также:

Ленивый "Медовик" в стиле "Панчо": как быстро приготовить любимый торт

Вкусный торт. Рецепт быстрого медовика без раскатывания коржей

Шоколадный медовик с клубникой за 20 минут: пошаговый рецепт