Картофельные крокеты: как приготовить вкусный гарнир

Картофельные крокеты – одна из самых вкусных закусок, которую можно приготовить. Крокеты готовятся по разным рецептам, и это самый простой.

Картофельные крокеты – настоящее лакомство итальянской кухни. Они получаются нежными внутри и с золотистой корочкой. Их можно подавать в качестве закуски, во время аперитива или в качестве вкусного перекуса. Подаваемые со свежим салатом, они становятся полноценным вторым вегетарианским блюдом. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Рецептов их приготовления очень много, и это самый классический и простой вариант, включающий только отварной картофель, яйца и тертый пармезан, приправленный щепоткой мускатного ореха . В зависимости от вашего вкуса и типа блюда вы можете дополнить его нарезанной вареной ветчиной или шпиком, кубиками моцареллы или других сыров. И как бы вы их ни подавали, картофельные крокеты наверняка вызовут восторг.

Картофельные крокеты

Ингредиенты:

500 г картофеля;

50 г тертого грана падано;

1 яйцо;

1 яичный желток;

мускатный орех (по желанию);

мука;

панировочные сухари;

растительное масло.

Чтобы приготовить крокеты, начните с варки картофеля в кожуре в слегка подсоленной воде. Когда картошка станет мягкой, слейте воду, дайте ей остыть, очистите и разомните в пюре.

Добавьте взбитое яйцо и желток, тертый сыр и щепотку мускатного ореха. Приправьте солью и перцем и хорошо перемешайте ингредиенты, помешивая ложкой.

Берите порции картофеля и немного муки, сформируйте крокеты, которые обваляйте в панировочные сухари так, чтобы они оставались полностью покрытыми.

Нагрейте большое количество масла в сковороде с высокими стенками, пока оно не достигнет 170–180°. Жарьте по три-четыре крокета за раз, часто переворачивая их и вынимая, когда они станут равномерно золотистыми. Дайте им остыть на впитывающей кухонной бумаге и разложите на сервировочной тарелке, слегка посолив. Подавайте картофельные крокеты сразу же горячими.

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