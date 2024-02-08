-10 кг: рецепт диетического салата для тех, кто худеет

Несмотря на то, что этот сала низкокалойрийный, его вкус не оставит вам равнодушными. Его можно есть без вреда для фигуры.

В преддверии вены многие решают сесть на диету, начать питаться правильно и исключить из меню вредные продукты. Все для того, чтобы сбросить "зимний вес" и немного постройнеть. Кулинарный блогер Кристина Азизян предлагает взять на вооружение рецепт салата с красноречивым названием "-10 кг", который поспособствует похудению.

Салат "-10 кг"

Ингредиенты:

пекинская капуста;

кукуруза;

яйца;

консервированный тунец.

Для заправки:

сметана или натуральный йогурт без добавки – 2 ст. л;

горчица – 1/2 ст. л;

мед – 1/2 ст. л (можно и без него);

щепотка соли.

Способ приготовления:

Яйца отварить вкрутую, остудить, порезать. С тунца слить масло, с кукурузы – жидкость. Сложить в глубокую миску. Капусту порезать, добавить к остальным ингредиентам. Все перемешать, посолить и заправить. По желанию можно в конце добавить зелень: укроп или петрушку.

Салат получается низкокалорийным, но очень вкусным, что важно для тех, кто на диете.

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