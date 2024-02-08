2 в 1: рецепт отбывных под шубой из моркови по-корейски

Для блюда можно купить корейскую морковь, а можно приготовить самостоятельно. Но сделать это следует где-то за сутки до того, как возьметесь за мясо.

Отбивные – блюдо, которое очень любят и дети, и взрослые. Их готовят в кляре, под сыром, ананасами и со множеством других ингредиентов. Кулинарный блогер Дарья Дарико предлагает приготовить их под шубой из моркови по-корейски. Сочетание любимой закуски и мяса дает очень интересный и яркий вкус.

Отбивные под шубой из моркови по-корейски

Ингредиенты:

морковь по-корейски;

куриное филе;

сыр твердый;

майонез;

перец, соль, специи для курицы;

мука и яйца для панировки.

Для моркови по-корейски:

морковь – 1 кг;

масло – 200 мл;

соль – 1 ст. л;

сахар 4 ст. л;

уксус – 5 ст. л;

чеснок – 10 зубчиков

острый перец чили без семян – по желанию;

специи для моркови по-корейски – 1 ст. л;

кориандр – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить морковь по-корейски. Для этого морковь и чеснок очистить, морковь натереть на специальной терке для корейской моркови, переложить в миску. Чеснок пропустить через пресс, острый перец мелко порезать, все добавить к моркови. Туда же отправить соль, сахар, уксус, специи и кориандр. В сотейнике налить масло. Довести до кипения. Залить морковь кипящим маслом так, чтобы масло проходило через чеснок и перец, поскольку именно это придает вкус, хорошо перемешать. Накрыть и убрать на сутки в холодильник.

Теперь готовим отбивные. Все ингредиенты берутся в пропорциях по желанию и вкусу.

Куриное филе помыть, обсушить, отбить, посолить, поперчить, окунуть в яйцо, обвалять в муке и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.

Выложить отбивные на противень, сверху на каждую положить корейскую морковь, а сверху полить майонезом. Посыпать все тертым сыром, который хорошо плавится (оптимальный вариант – моцарелла) и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 7-10 минут.

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