Ленивые чебуреки из лаваша: простой рецепт вкусного блюда

Такие чебуреки чрезвычайно просто приготовить. Ведь вам не придется замешивать тесто.

Если вы любите чебуреки, но не хотите замешивать тесто. То можно упростить процесс. Используйте лаваш. И чебуреки все равно получатся вкусными. Рецептом поделилась украинская кулинарный блогер, которая пишет под ником ann_kiper.

Ленивые чебуреки

Ингредиенты на 12 чебуреков:

12 круглых заготовок из лаваша;

350 граммов фарша (свинина и говядина);

1 луковица;

50 мл воды;

2 яйца

семена сезама;

соль, перец, специи по вкусу.

Если у вас нет круглого лаваша, то вы можете вырезать из обычного лаваша по форме тарелки, или использовать маленькие тортильи. Можно сделать и квадратные чебуреки конечно.

Сначала готовьте начинку. В миску выкладываем фарш, добавляем воду и специи, тщательно перемешиваем. Луковицу измельчаем в блендере или очень мелко нарезаем, добавляем к фаршу и снова тщательно перемешиваем.

Яйца разбиваем в чашку, добавляем немного соли и тщательно разбалтываем вилкой или венчиком. На середину лаваша выкладываем ложку фарша, смазываем по краям яйцом и плотно прижимаем.

Верх чебурека тоже смазываем яйцом и присыпаем семенами сезама.

Духовку разогреваем до 180 градусов. Противень застилаем пергаментной бумагой, выкладываем чебуреки и запекаем 30 минут.

Достаем, даем немного остыть и наслаждаемся.

Также вы можете приготовить из лаваша вкусную шаурму.