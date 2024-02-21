Кофе по-восточному: что нужно знать, чтобы приготовить вкусный и ароматный напиток

А вы знаете, что сбалансировать пропорции кофе и воды можно и без весов: в одной ладони обычно содержится около 10 г зерна.

Сварить кофе в турке вроде бы несложно — это любимый способ приготовления кофе большого количества людей. Но это с одной стороны. С другой — это довольно изощренная процедура, требующая особых знаний и чуткого подхода. Кстати, вы знали, что по приготовлению кофе в ибрике, джезве (так еще называют турку) даже проходят мировые чемпионаты?

Итак, при всей своей простоте процесс требует максимальной концентрации внимания и учета множества нюансов. Ибо это — настоящая кофейная церемония, где каждое движение потом отзывается вкусом.

Для того, чтобы приготовить кофе в турке, нам понадобятся:

чистая питьевая вода (лучше с общей минерализацией 50-150 ppm, комнатной температуры);

кофемолка с самым мелким помолом. Если визуально — как соль "экстра". Для темных сортов кофе обжарки можно использовать помол чуть крупнее;

весы (если есть);

турка;

свежеобжаренный кофе.

Фото: pexels.com

Правильная турка — какая она

Существует несколько факторов, которые помогут вам выбрать традиционно правильную турку, в которой удастся сварить настоящий восточный кофе.

Форма

Первый и достаточно важный шаг в выборе джезвы. Форма правильной турки для кофе — кувшинообразная: с узким горлышком и широким дном. Благодаря этому поднимающаяся пенка, когда кофе закипает, как бы закупоривает его, что обеспечивает яркий и насыщенный вкус и аромат кофе.

Дно джезвы должно быть толстым и, как минимум, вдвое шире горлышка. Это обеспечит равномерный прогрев и экстракцию кофе. Кстати, чем шире дно, тем более пологими будут стенки посуды, а это тоже важно для насыщенности напитка.

Объем

Часто спрашивают, каким должен быть объем турки, чтобы и кофе в ней получался хороший, и посуда была практичной. Придется огорчить тех, кто планирует найти литровую джезву и за один раз сварить в ней кофе на всю большую семью. Например, в Турции традиционно кофе готовят небольшими порциями — по 50-80 мл. Поэтому оригинальная джезва не должна быть больше 100 мл в объеме. Каждую чашку напитка нужно варить отдельно. Однако сейчас можно найти так называемые "европеизированные" турки на 150, 200 и даже 300 мл — именно такими порциями в наши дни многие пьют кофе.

Материал

Сегодня продаются джезвы из самых разнообразных материалов:

медные;

алюминиевые;

серебряные;

стеклянные;

керамические и глиняные;

латунные;

из нержавеющей стали.

Но настоящие классические турки изготавливаются из меди. Ведь теплопроводность меди одна из лучших среди других металлов, используемых в быту, и уступает лишь серебру. Она выше в 10 раз, чем у стали, и в 2 раза, чем у алюминия. Благодаря этому свойству тепло лучше распространяется по всему корпусу джезвы и тем самым обеспечивается равномерный нагрев жидкости. Низкая теплоемкость меди позволяет контролировать и управлять процессом приготовления кофе. При снятии джезвы с источника тепла процесс нагревания мгновенно прекращается. Турки, изготовленные из других материалов (керамика, стекло, фаянс, нержавеющая сталь и т.д.), такими свойствами не обладают.

Фото: pexels.com

Кстати, мыть джезвы в посудомоечной машине никоим образом нельзя. Турку, особенно медную, после использования необходимо мыть только вручную и сразу вытирать насухо мягкой салфеткой или полотенцем. Если этим пренебречь, то на внешней поверхности вскоре могут образоваться пятна, которые будут портить внешний вид.

Как сбалансировать пропорцию кофе и воды

Чтобы сварить вкусный кофе в турке, рекомендуем соотношение кофе и воды 1:10 (на 20 г кофе — 200 мл воды). Это базовая пропорция, ее можно менять в зависимости от величины помола и степени обжарки кофе. Диапазон пропорции кофе к воде от 1:8 до 1:12. Например, для светлой обжарки можно попробовать 1:8, для темной — 1:12.

Почему это так важно? Пропорция влияет на интенсивность вкуса и плотность текстуры кофе. Чем больше кофе по отношению к воде — тем насыщеннее и ярче будет напиток, но важно не переусердствовать, чтобы не получить слишком горький напиток. При расчете ориентируйтесь на объем вашей турки, заполняйте ее до точки сужения.

Фото: pexels.com

Как сварить вкусный кофе

Отмерьте на весах необходимое количество кофе. Кстати, весы можно заменить ладонью — обычно в ней содержится около 10 г зерна. Засыпьте молотый кофе в турку и слегка потрясите, чтобы частички распределились равномернее. Залейте чистую питьевую воду до точки сужения турки.

Поставьте турку на плиту на средний огонь. Чем дольше будет вариться кофе, тем плотнее будет его текстура. Для небольшой турки на 100-150 мл рекомендуем 2-4 минуты, для 150-300 мл — 4-7 минут, но это уже дело вкуса.

Как только увидите, что кофе поднялся, уберите турку с огня. Если кофе начнет выбегать из-под шапки тонкой струйкой, аккуратнее: он вот-вот убежит!

Фото: pexels.com

Слегка размешайте кофейную шапку и разлейте напиток по чашкам. Если любите кофе в турке с молоком, добавьте его по вкусу только после разливания.

Как сварить кофе в турке на индукционной плите

Да, это правда, что заваривание кофе в турке на индукционной плите имеет свои особенности. Это материал, из которого изготовлена джезва. Единственный материал, который можно сразу использовать на индукционной плите, — нержавеющая сталь 18/10. Однако это не лучший вариант для настоящих ценителей кофе.

Фото: pexels.com

Другие материалы — керамика, стекло, медь — не подходят для использования на такой плите. Но это не повод отказываться от медной турки или покупки индукционки. Решение проблемы простое — специальный адаптер для индукционной плиты под турку. Это переходник в виде диска из нержавеющей стали с прослойкой ферримагнитного материала. Нагреваясь на индукционной варочной поверхности, адаптер буквально превращается в конфорку электроплиты. Он подходит для любой неиндукционной посуды.

Или купите все, чтобы сварить кофе в песке.

Фото: pexels.com

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