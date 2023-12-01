Легкая и темная обжарка. Какой кофе самый полезный для здоровья

Кофе обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Но кофе какой обжарки наиболее полезен для организма и здоровья целом.

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Любители кофе знают все преимущества употребления кофе, благодаря содержанию антиоксидантов. Однако, польза кофе зависит не только от самих зерен, но и от степени обжарки. Разные обжарки кофе могут иметь разный уровень антиоксидантов, противовоспалительных свойств и кислотности. Например, темная обжарка менее кислая, а светлая обжарка содержит больше антиоксидантов. Какой тип обжарки кофе даст вам максимум пользы для здоровья? Об этом пишет Health.

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Фото: Freepik

Обжарка — это тепловой процесс, который раскрывает аромат и вкус натуральных кофейных зерен. Обжарка вызывает химические изменения, поскольку зерна быстро нагреваются до очень высоких температур. По мере обжаривания зерен температура меняет соединения, из которых состоят зерна. Это химическое изменение влияет на запах, вкус и антиоксидантные свойства кофе. Тип обжарки зависит от времени и температуры обжарки, существует четыре основных категории обжарки:

Легкая обжарка: кофе легкой обжарки имеет более светлый цвет и мягкий вкус.

кофе легкой обжарки имеет более светлый цвет и мягкий вкус. Средняя обжарка: кофе средней обжарки имеет средне-коричневый цвет и считается основным предпочтением в Соединенных Штатах.

кофе средней обжарки имеет средне-коричневый цвет и считается основным предпочтением в Соединенных Штатах. Средняя темная обжарка. При средней темной обжарке получается кофе насыщенного темного цвета.

При средней темной обжарке получается кофе насыщенного темного цвета. Темная обжарка: кофе, подпадающий под категорию темной обжарки, варьируется от слегка темного до обугленного. Эта обжарка также менее кислая и может иметь несколько названий, например, новоорлеанская, европейская, эспрессо, итальянская или французская.

Какая самая полезная?

Фото: Freepik

Польза для здоровья от степени обжарки зависит от того, что вы хотите получить от чашки кофе. Факторы, которые следует учитывать, включают антиоксиданты, противовоспалительные свойства и кислотность.

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Антиоксиданты

Легкая обжарка имеет преимущество в отношении количества полифенолов, типа антиоксидантов, остающихся после процесса обжарки. Некоторые исследования показывают, что чем дольше обжариваются кофейные зерна, тем меньше в них полифенолов.

Тем не менее, хотя светлая обжарка содержит больше полифенолов, темная может иметь большую антиоксидантную активность, поскольку активность увеличивается с увеличением степени обжарки. Например, сильно обжаренный кофе обладает более высокой антиоксидантной активностью, чем слегка обжаренный кофе. Уровень активности может компенсировать недостаток полифенолов в темной обжарке.

Противовоспалительные свойства

Фото: Pixabay

Одно исследование показало, что светлая обжарка оказывает более существенное противовоспалительное действие, чем темная обжарка. Результаты также показали, что кофе светлой обжарки обладает самой высокой антиоксидантной активностью, в отличие от темной обжарки. Тем не менее, важно отметить, что исследователи проводили исследование на клеточных культурах, а не на людях.

"Мы знаем, что антиоксиданты защищают от многих проблем со здоровьем. И мы также знаем, что воспаление является основой многих хронических заболеваний, будь то диабет, болезни сердца, рак или неврологические заболевания, такие как болезнь Альцгеймера", — объяснял доктор Сампат Партасарати. "Но эти заболевания прогрессируют и происходят в течение длительного периода времени. И вы не можете увидеть долгосрочные преимущества в исследовании в пробирке".

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Кислотность

Некоторые кофеманы пьют кофе без кофеина или вообще отказываются от этого напитка. Иногда кофе раздражает желудок или провоцирует появление изжоги, вызванной секрецией желудочной кислоты.

Исследователи также сравнили обжарку по кислотности. Некоторые данные свидетельствуют о том, что более темная обжарка приводит к меньшей секреции желудочной кислоты, чем средняя обжарка. Поэтому кофе темной обжарки может быть легче для желудка.

Содержание кофеина

Некоторые люди могут подумать, что чем темнее обжарка, тем больше кофеина в кофе. Однако это не так.

В одном исследовании был проанализирован состав арабского кофе, который включал определение содержания кофеина в легкой, средней и темной обжарке. Во всех трех обжарках содержание кофеина составляло около 1%, хотя при средней и легкой обжарке оно было немного выше.

Вкус кофе

Обжарка кофе также влияет на вкус кофе и его сладость. Светлая и средняя обжарка более мягкие, а темная обжарка более крепкая и сладко-горькая. Темная обжарка – самая горькая из всех.

Кофе предлагает множество преимуществ для здоровья, помогая предотвратить хронические заболевания. Однако существуют различия в содержании антиоксидантов, противовоспалительных и кислотных свойств в зависимости от степени обжарки. В итоге, тип обжарки, который вы выберите, будет зависеть от вкусовых предпочтений.

Напомним, кофе с маслом поможет повысить энергию, улучшить ясность ума и начать свой день с вкусной и питательной нотки.

ранее Фокус писал о том, сколько кофе можно пить в день, чтобы избежать побочных эффектов кофеина.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.