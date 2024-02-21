Вкусная солянка: 5 секретов и 5 рецептов
А вы знаете, что обычно в солянку не добавляют картофель? Все, что найдете на своей кухне — пожалуйста. Однако мы учли предпочтения тех, кто не понимает первого блюда без картошечки.
Солянка бывает мясной, рыбной, грибной, овощной. А еще — ароматной и очень вкусной. Но только не классической — такой не существует, потому что каждая хозяйка готовит этот суп из того, что найдется на кухне. Поэтому любой предлагаемый рецепт можно менять по собственному вкусу, но главное — не забывать пять важных правил.
5 секретов вкусной солянки
- Обычно в суп входит несколько основных продуктов, то есть разные виды мяса, грибов, рыбы. Чем больше компонентов, тем вкуснее будет блюдо.
- Настоящая солянка должна быть кисло-соленой. Поэтому положите в нее хотя бы некоторые из таких ингредиентов: соленые огурцы, рассол из-под них, оливки, каперсы, соленые или маринованные грибы, помидоры, томатный сок или пасту.
- Солите суп аккуратно: ингредиенты и так соленые.
- Готовой солянке дайте настояться под крышкой 15-20 минут. Кстати, на следующий день суп станет еще вкуснее.
- При подаче добавьте дольку лимона, сметану и измельченную зелень — зеленый лук, укроп и петрушку.
Пять вкусных рецептов
Сборная мясная солянка
Вместо свинины можно взять говядину, а вместо сосисок — сардельки или вареную колбасу. Если добавить еще больше мяса, суп будет насыщенным.
Ингредиенты:
- 350 г свинины;
- 2 луковицы;
- 250 г копченой колбасы;
- 250 г ветчинной колбасы;
- 4 соленых огурцов;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 2 ст. л. томатной пасты;
- 100 г оливок;
- 2 сосиски;
- 100-120 мл огуречного рассола;
- соль по вкусу;
- зелень, сметана, лимон — для подачи.
Выложите мясо в кастрюлю с холодной водой. Доведите воду до кипения и снимите пенку. Закройте крышкой кастрюлю и дайте мясу свариться.
Нарежьте лук крупными кусочками, а колбасу и огурцы — небольшой соломкой. Разогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Бросьте колбасу и готовьте, помешивая пару минут. Добавьте огурцы и перемешайте.
В сковороду выложите томатную пасту, влейте немного воды и хорошо перемешайте. Накройте крышкой и тушите примерно 15 минут.
Нарежьте вареное мясо такой же соломкой, как и другие ингредиенты. Добавьте в горячий бульон нарезанное мясо, зажарку, оливки и кружочки сосисок. Влейте рассол, перемешайте и посолите.
Доведите суп до кипения и снимите с огня. Перед подачей посыпьте солянку зеленью, добавьте сметану и дольку лимона.
Грибная солянка
Главные здесь грибы — сушеные, маринованные и свежие.
Ингредиенты:
- 50 г любых сушеных грибов;
- 300 г любых маринованных грибов;
- 300 г свежих шампиньонов;
- 4-6 ст. л. растительного масла;
- соль по вкусу;
- 2 луковицы;
- 2 ст. л. томатной пасты;
- 1 ст. л. соевого соуса;
- 50 г оливок;
- лимон — для подачи.
Влейте к сушеным грибам немного горячей воды и дайте им размякнуть. Время зависит от вида грибов, поэтому определяйте готовность на глаз и на ощупь. Жидкость затем процедите, перелейте в кастрюлю и разбавьте чистой холодной водой.
Нарежьте все грибы крупными кусочками. Разогрейте в сковороде часть масла и обжарьте свежие шампиньоны до золотистого цвета.
Поставьте кастрюлю на огонь и выложите туда грибы, подсолите.
Нарежьте лук полукольцами и пассеруйте на оставшемся масле. Добавьте томатную пасту, перемешайте и тушите несколько минут. Выложите лук в кастрюлю, доведите до кипения бульон и варите около 5 минут.
Добавьте соевый соус и оливки и снимите солянку с огня. Подавайте суп с дольками лимона.
Рыбная солянка
Лучше обычно использовать какую-то красную рыбу — семгу, горбушу, лосося, форель. Но — если честно, то берите ту, которая есть.
Ингредиенты:
- 3 луковицы;
- 1 морковь;
- ½ красного болгарского перца;
- 3 ст. л. растительного масла;
- соль по вкусу;
- 2 ст. л. томатной пасты;
- 2 лавровых листа;
- несколько горошин черного перца;
- 2 помидора;
- 700 г любой красной или другой рыбы;
- 100 г оливок;
- 2 ст. л. лимонного сока;
- молотый черный перец — по вкусу;
- лимон, зелень — для подачи.
Нарежьте две луковицы, морковь и перец тонкой соломкой. Выложите в сковороду с разогретым маслом лук и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте морковь и пассеруйте еще несколько минут.
Добавьте болгарский перец и тушите овощи 6-7 минут. Приправьте зажарку овощей солью, добавьте томатную пасту, перемешайте и готовьте еще пару минут.
В кастрюлю с кипятком положите лаврушку, горошины черного перца, целые помидоры и крупные кусочки рыбы. Перемешайте, накройте крышкой и доведите воду до кипения.
Снимите с бульона пенку и посолите его. Выложите в кастрюлю целую очищенную луковицу, прикройте крышкой и варите примерно 10 минут. Выньте помидоры.
Добавьте в бульон овощную зажарку, прикройте крышкой и варите еще 10-15 минут до готовности рыбы. Тем временем очистите помидоры от кожуры и натрите на крупной терке. Выложите их в суп.
Добавьте оливки, лимонный сок, соль, молотый перец, немного зелени и пару долек лимона. Снимите кастрюлю с огня и выньте луковицу и лаврушку. Перед подачей украсьте суп зеленью и дольками лимона.
Солянка с курицей и картофелем
Рецепт для тех, кто не понимает, как это суп может быть без картофеля — обычно его не добавляют в солянку.
Ингредиенты:
- 1 куриная грудка на кости (примерно 700 г);
- 300 г копченой курицы;
- 5 соленых огурцов;
- 3-5 картофелин;
- 2 луковицы;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 200 г томатной пасты;
- 100 г оливок;
- соль, молотый черный перец — по вкусу;
- лимон, сметана — для подачи.
Выложите грудку в кастрюлю с холодной водой и варите около часа, периодически снимая пенку. Нарежьте копченую курицу, огурцы и картофель средними кубиками, а лук — мелкими.
Обжарьте лук на разогретом растительном масле до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту, перемешайте и тушите несколько минут.
Порубите вареное мясо средними кубиками. Выложите в кипящий бульон всю курицу, картофель, огурцы, зажарку и оливки. Перемешайте, подсолите и поперчите. Варите солянку еще 15 минут под крышкой. Подавайте суп со сметаной и долькой лимона.
Овощная солянка с фасолью и грибами
Фасоль сделает суп более сытным, а грибы и овощи — вкуснее и ароматнее.
Ингредиенты:
- 150-200 г сухой фасоли;
- ½ красного болгарского перца;
- 1 морковь;
- 3 соленых огурца;
- 1 луковица;
- 3-4 ст. л. растительного масла;
- 200-250 мл огуречного рассола;
- 1 помидор;
- 3-5 зубчиков чеснока;
- 3 ст. л. томатной пасты;
- 4-6 шампиньонов;
- 200 г стручковой фасоли;
- 100 г оливок;
- соль, молотый черный перец — по вкусу;
- зелень, лимон, сметана — для подачи.
Замочите, а затем сварите фасоль до готовности. Если нехватка времени, можно использовать консервированные бобы.
Нарежьте перец, морковь и огурцы небольшой соломкой, а лук — полукольцами. Слегка обжарьте овощи на сковороде с разогретым маслом и влейте туда рассол.
Возьмите блендер, нож или терку и измельчите помидор, очищенный от кожуры, чеснок. Выложите их в сковороду вместе с томатной пастой, перемешайте и тушите около 15 минут.
Нарежьте шампиньоны крупными кусочками и обжарьте отдельно на разогретом масле до золотистого цвета.
В кастрюлю с кипящей водой выложите стручковую и вареную фасоль, зажарку, грибы и оливки. Приправьте солью и перцем. Доведите суп до кипения и снимите с огня. Подавайте солянку с зеленью, долькой лимона и сметаной.
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