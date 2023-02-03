Три секрета приготовления идеальной солянки

Солянка готовится с копченостями, на мясном бульоне и, настоявшись, становится одним из лучших зимних супов.

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Густой и наваристый суп под названием "солянка" любят за его богатый вкус. Кто именно придумал рецепт неизвестно, но есть идея, что это вариант крестьянской еды. Суть заключалась в том, что в котел клали остатки разных продуктов, добавляли воду и готовили.

Блюдо получалось питательное, а для сельской жизни это то, что нужно. Откуда в те времена маслины и лимон в супе взялись? И это уже современные интерпретации от шеф-поваров.

Расскажем три секрета идеальной солянки, о которых следует знать при приготовлении.

Самое главное — берите разных продуктов как можно больше. Будет хорошо, если мяса будет четыре вида или других мясных изделий. Также это касается овощей, солений, зелени и специй. Обильный вкус блюда достигается большим количеством различных продуктов.

Бульон

Это самый первый и важный этап приготовления солянки. Его варят заранее и дают достаточно времени, чтобы настояться. Вкус будет более концентрированным и выразительным, а это и нужно для идеальной солянки.

Соленые огурцы

Маринованные огурцы не очень вкусны в солянке. Дело в том, что они достаточно нейтральны и сладковаты. Солянке нужна кислота и соленость. Именно поэтому лучше запасаться солеными огурцами, чтобы первое блюдо получилось вкусным.

Брез

Это заправка для солянки. Готовится на основе обжаренных овощей. Рекомендуют готовить заранее, а затем хранить в холодильнике. Лук обжарьте на растительном масле, добавьте соленые огурцы, томатную пасту и свежие помидоры. Чтобы улучшить вкус, в процессе тушения заправки добавьте немного бульона и сахара.

Напомним, рецепт солянки с грибами и капустой в банках.