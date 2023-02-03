Три секрети приготування ідеальної солянки

Солянка готується з копченостями, на м'ясному бульйоні і, настоявшись, стає одним із найкращих зимових супів.

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Густий і наваристий суп під назвою "солянка" люблять за його багатий смак. Хто саме вигадав рецепт невідомо, але є ідея, що це варіант селянської їжі. Суть полягала у тому, що у котел клали залишки різних продуктів, додавали воду та готували.

Страва виходила поживна, а для сільського життя це те, що потрібно. Звідки в ті часи маслини та лимон у супі взялися? І це вже сучасні інтерпретації від шеф-кухарів.

Розкажемо три секрети ідеальної солянки, про які слід знати під час приготування.

Найголовніше — беріть різних продуктів якнайбільше. Буде добре, якщо м'яса буде чотири види чи інших м'ясних виробів. Також це стосується овочів, солінь, зелені та спецій. Багатий смак страви досягається великою кількістю різних продуктів.

Бульйон

Це найперший і найважливіший етап приготування солянки. Суп варять заздалегідь і дають достатньо часу, щоб настоятися. Смак буде концентрованішим і виразнішим, а це потрібно для ідеальної солянки.

Солоні огірки

Мариновані огірки не дуже смачні у солянці. Річ у тому, що вони досить нейтральні та солодкуваті. Солянці потрібна кислота та солоність. Саме тому краще запасатися солоними огірками, щоб перша страва вийшла смачною.

Брез

Це заправка для солянки. Готується на основі обсмажених овочів. Рекомендують готувати заздалегідь, а потім зберігати у холодильнику. Цибулю обсмажте на олії, додайте солоні огірки, томатну пасту та свіжі помідори. Щоб покращити смак, в процесі тушкування заправки додайте трохи бульйону та цукру.

Нагадаємо, рецепт солянки з грибами та капустою у банках.