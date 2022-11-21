Із грибами та капустою. Рецепт солянки в банках на зиму

Капустяна солянка з грибами — це смачна закуска, яку можна заготувати про запас.

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Солянка з капустою, морквою та грибами — це класична заготовка на зиму, яка може бути самостійною стравою. А також її можна використовувати як основу для наваристого супу або спекти з нею пиріг.

Словом, це чудова заготовка, яку можна приготувати з мінімальної кількості інгредієнтів і ласувати нею всю зиму.

Використовувати для солянки можна як лісові гриби — так вона вийде ароматнішою, так і печериці, або гливи, які продаються в магазинах цілий рік.

Капустяна солянка в банках

Складові:

Капуста білокачанна — 3 кг;

Морква — 500 г;

Цибуля ріпчаста — 500 гр;

Гриби — 1,5 кг;

Оцет (9%) — 0,25 склянки;

Соняшникова олія — 0,25 літра;

Сіль — 1 ст. л.;

Цукор — 0,5 склянки;

Томатний соус — 250 г;

Лавровий лист, перець-горошок.

Спочатку потрібно підготувати гриби. Якщо у вас лісові гриби, очистіть їх від сміття й землі, поріжте середніми шматками. Враховуйте, що після варіння гриби зменшаться в кілька разів. Добре промийте гриби, залийте водою, доведіть до кипіння та проваріть близько 15 хвилин. Відкиньте гриби на друшляк, щоб стекла вода.

Для тушкування солянки візьміть велику каструлю. Наріжте капусту ножем або шатківницею, видаливши качан, в'яле листя й тверді частини листя.

Почистіть моркву, помийте й натріть на тертці. Цибулю поріжте середніми кубиками. Перекладіть у каструлю з капустою. Додайте сіль, цукор, томатний соус, олію та оцет. Добре перемішайте майбутню солянку й тушкуйте на невеликому вогні протягом години, періодично помішуючи, щоб вона не підгоріла.

Через годину додайте гриби та спеції, перемішайте й тушкуйте ще одну годину.

Із зазначеної кількості продуктів виходить приблизно чотири літри готової заготівлі.

Вимийте й простерилізуйте банки. Це просто зробити, потрібно тільки бути обережними. Тонкою цівкою заливайте окріп на дно банки, приблизно на чверть, щоб банка не лопнула, — не потрапляйте окропом на стінки. Після цього накрийте кришкою та залиште банку з окропом хвилин на десять. Потім окріп злийте й заповнюйте банки гарячою солянкою. Закатайте кришкою або просто щільно закрутіть. Поставте на кришки, закутайте й залиште в кімнатній температурі приблизно на добу. Зберігайте в холодильнику, льоху або іншому прохолодному приміщенні.

І назву солянка носить не лише заготовка на зиму, а й класичний суп на м'ясному бульйоні з копченостями та солоними огірками або маслинами. Його просто приготувати, і він чудово зігріває в холоди.