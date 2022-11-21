С грибами и капустой. Рецепт солянки в банках на зиму

Капустная солянка с грибами – это вкусная закуска, которую можно заготовить впрок.

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Солянка с капустой, морковью и грибами – это классическая заготовка на зиму, которая может быть самостоятельным блюдом. А также ее можно использовать как основу для наваристого супа, или испечь с ней пирог.

Словом, это отличная заготовка, которую можно приготовить из минимального количества ингредиентов и лакомиться ею всю зиму.

Использовать для солянки можно, как лесные грибы – так она выйдет более ароматной, так и шампиньоны, или вешенки, которые продаются в магазинах круглый год.

Капустная солянка в банках

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 3 кг;

Морковь – 500 гр;

Лук репчатый – 500 гр;

Грибы – 1,5 кг;

Уксус (9%) – 0,25 стакана;

Подсолнечное масло – 0,25 литра;

Соль – 1 с.л.;

Сахар – 0,5 стакана;

Томатный соус – 250 гр;

Лавровый лист, перец горошком.

Для начала нужно подготовить грибы. Если у вас лесные грибы, очистите их от мусора и земли, порежьте средними кусками. Учитывайте, что после варки грибы уменьшатся в несколько раз. Хорошо промойте грибы, залейте водой, доведите до кипения и проварите около 15 минут. Откиньте грибы на дуршлаг, чтобы стекла вода.

Для тушения солянки возьмите большую кастрюлю. Нашинкуйте капусту ножом, или шинковкой, удалив кочерыжку, вялые листья и твердые части листьев.

Почистите морковь, помойте и натрите на крупной терке. Лук порежьте средними кубиками. Переложите в кастрюлю с капустой. Добавьте соль, сахар, томатный соус, растительное масло и уксус. Хорошенько перемешайте будущую солянку и тушите на небольшом огне в течение часа, периодически помешивая, чтобы она не подгорела.

Через час добавьте грибы и специи, перемешайте и тушите еще один час.

Из указанного количества продуктов выходит примерно четыре литра готовой заготовки.

Вымойте и простерилизуйте банки. Это просто сделать, нужно только соблюдать осторожность. Тонкой струйкой заливайте кипяток на дно банки, примерно на четверть, чтобы банка не лопнула – не попадайте кипятком на стенки. После накройте крышкой и оставьте банку с кипятком минут на десять. После кипяток слейте и заполняйте банки горячей солянкой. Закатайте крышки, или просто плотно закрутите. Поставьте на крышки, укутайте и оставьте при комнатной температуре, примерно на сутки. Храните в холодильнике, погребе или другом прохладном помещении.

И название "солянка" носит не только заготовка на зиму, но и классический суп на мясном бульоне с копченостями и солеными огурчиками, или маслинами. Его просто приготовить и он прекрасно согревает в холода.