С грибами и капустой. Рецепт солянки в банках на зиму
Капустная солянка с грибами – это вкусная закуска, которую можно заготовить впрок.
Солянка с капустой, морковью и грибами – это классическая заготовка на зиму, которая может быть самостоятельным блюдом. А также ее можно использовать как основу для наваристого супа, или испечь с ней пирог.
Словом, это отличная заготовка, которую можно приготовить из минимального количества ингредиентов и лакомиться ею всю зиму.
Использовать для солянки можно, как лесные грибы – так она выйдет более ароматной, так и шампиньоны, или вешенки, которые продаются в магазинах круглый год.
Капустная солянка в банках
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 3 кг;
- Морковь – 500 гр;
- Лук репчатый – 500 гр;
- Грибы – 1,5 кг;
- Уксус (9%) – 0,25 стакана;
- Подсолнечное масло – 0,25 литра;
- Соль – 1 с.л.;
- Сахар – 0,5 стакана;
- Томатный соус – 250 гр;
- Лавровый лист, перец горошком.
Для начала нужно подготовить грибы. Если у вас лесные грибы, очистите их от мусора и земли, порежьте средними кусками. Учитывайте, что после варки грибы уменьшатся в несколько раз. Хорошо промойте грибы, залейте водой, доведите до кипения и проварите около 15 минут. Откиньте грибы на дуршлаг, чтобы стекла вода.
Для тушения солянки возьмите большую кастрюлю. Нашинкуйте капусту ножом, или шинковкой, удалив кочерыжку, вялые листья и твердые части листьев.
Почистите морковь, помойте и натрите на крупной терке. Лук порежьте средними кубиками. Переложите в кастрюлю с капустой. Добавьте соль, сахар, томатный соус, растительное масло и уксус. Хорошенько перемешайте будущую солянку и тушите на небольшом огне в течение часа, периодически помешивая, чтобы она не подгорела.
Через час добавьте грибы и специи, перемешайте и тушите еще один час.
Из указанного количества продуктов выходит примерно четыре литра готовой заготовки.
Вымойте и простерилизуйте банки. Это просто сделать, нужно только соблюдать осторожность. Тонкой струйкой заливайте кипяток на дно банки, примерно на четверть, чтобы банка не лопнула – не попадайте кипятком на стенки. После накройте крышкой и оставьте банку с кипятком минут на десять. После кипяток слейте и заполняйте банки горячей солянкой. Закатайте крышки, или просто плотно закрутите. Поставьте на крышки, укутайте и оставьте при комнатной температуре, примерно на сутки. Храните в холодильнике, погребе или другом прохладном помещении.
И название "солянка" носит не только заготовка на зиму, но и классический суп на мясном бульоне с копченостями и солеными огурчиками, или маслинами. Его просто приготовить и он прекрасно согревает в холода.