Мясо по-французски "Дипломат": как приготовить мясную запеканку
Это сытное и простое блюдо, как считается, когда-то готовили для дипломатических приемов. Но скорей всего – это народный рецепт.
Запеченное мясо с картофелем, иногда еще называют "Мясом по-французски", "Мясом по-капитански", или мясом "Дипломат". Но это вкусное и сытное блюдо с мясом и картофелем. Будет вкусно. Рецептом поделились на сайте Koshachek.
В оригинале используется свиная вырезка, но можно также использовать телятину, филе курицы, или индейки.
Мясо "Дипломат"
Ингредиенты:
- свиная вырезка 700 г;
- картофель 400 г;
- шампиньоны 150 г;
- репчатый лук 120 г;
- чеснок 2 зубчика;
- твердый сыр 120 г;
- сливочное масло 20 г;
- соль и перец.
Для соуса бешамель:
- молоко 500 мл;
- сливочное масло 30 г;
- мука 25 г;
- молотый мускатный орех 3 г;
- соль.
Сначала приготовьте соус бешамель. Сливочное масло растопите на среднем огне в сотейнике. Всыпьте муку и, помешивая венчиком, быстро обжарьте на слабом огне до золотистого цвета.
Очень осторожно, постоянно помешивая, влейте тонкой струйкой молоко и доведите до кипения. Постоянно помешивайте соус, чтобы он не пригорел. Когда бешамель загустеет, приправьте мускатным орехом и солью и снимите с огня.
Свинину нарежьте тонкими ломтиками. Выложите на доску и слегка отбейте. Лук и чеснок очистите, и мелко нарежьте. Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками, как шампиньоны.
Форму смажьте маслом. Духовку нагрейте до 190-200 °C. Уложите в форму слоями свинину, лук и чеснок. Немного посолите. Затем уложите слой картофеля и грибов.
Сыр натрите на крупной терке и выложите следующим слоем. Полейте соусом бешамель. Запекайте 45–60 минут, пока сверху не образуется румяная корочка.
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