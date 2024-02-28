Салат с говяжьей печенью: рецепт сытного блюда

Это вкусный салат, в который входят самые простые и доступные ингредиенты. Приготовить его очень легко.

Салат с говяжьей печенью готовится просто и продукты для него самые обычные, которые можно найти в любом магазине. Также в салат входят, среди прочих ингредиентов, яичные блинчики и грецкие орехи. Рецептом поделились на сайте Kamelena.

Салат с говяжьей печенью

Ингредиенты:

300 г говяжьей печени;

200 г лука;

200 г моркови;

30 г грецких орехов;

3 яйца;

1-3 зубчика чеснока;

1 ст. л. винного или яблочного уксуса 6%;

майонез;

растительное масло для жарки;

соль.

Лук почистите и порежьте тонкими полукольцами. Пожарьте до прозрачности и легкой золотистости и немного подсолите.

Морковь почистите, натрите на крупной терке и жарьте, пока она не станет мягкой. Добавьте в салатник к жареному луку.

И готовьте яичные блинчики. Яйцо с щепоткой соли взбейте венчиком. Вылейте на разогретую сковороду и пожарьте блинчик. Также пожарьте и остальные блинчики. Сверните готовые блинчики в рулетики и порежьте на полоски.

Орехи крупно порубите и слегка подсушите на сухой сковороде.

И готовьте говяжью печень. Помойте и снимите пленку. Нарежьте печень тонкими узкими полосками. Чтобы хорошо резалось, можно в течение часа подморозить печень в морозилке.

Жарьте ломтики печени на сильно разогретой сковороде на растительном масле, активно помешивая 2-3 минуты. Больше жарить не надо, иначе печень станет жесткой.

Готовую печень переложите ко всем компонентам в салатник.

Добавьте немного майонеза, уксус, выдавленный через пресс чеснок, перемешайте и досолите, если требуется.

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