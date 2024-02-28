Салат с говяжьей печенью: рецепт сытного блюда
Это вкусный салат, в который входят самые простые и доступные ингредиенты. Приготовить его очень легко.
Салат с говяжьей печенью готовится просто и продукты для него самые обычные, которые можно найти в любом магазине. Также в салат входят, среди прочих ингредиентов, яичные блинчики и грецкие орехи. Рецептом поделились на сайте Kamelena.
Салат с говяжьей печенью
Ингредиенты:
- 300 г говяжьей печени;
- 200 г лука;
- 200 г моркови;
- 30 г грецких орехов;
- 3 яйца;
- 1-3 зубчика чеснока;
- 1 ст. л. винного или яблочного уксуса 6%;
- майонез;
- растительное масло для жарки;
- соль.
Лук почистите и порежьте тонкими полукольцами. Пожарьте до прозрачности и легкой золотистости и немного подсолите.
Морковь почистите, натрите на крупной терке и жарьте, пока она не станет мягкой. Добавьте в салатник к жареному луку.
И готовьте яичные блинчики. Яйцо с щепоткой соли взбейте венчиком. Вылейте на разогретую сковороду и пожарьте блинчик. Также пожарьте и остальные блинчики. Сверните готовые блинчики в рулетики и порежьте на полоски.
Орехи крупно порубите и слегка подсушите на сухой сковороде.
И готовьте говяжью печень. Помойте и снимите пленку. Нарежьте печень тонкими узкими полосками. Чтобы хорошо резалось, можно в течение часа подморозить печень в морозилке.
Жарьте ломтики печени на сильно разогретой сковороде на растительном масле, активно помешивая 2-3 минуты. Больше жарить не надо, иначе печень станет жесткой.
Готовую печень переложите ко всем компонентам в салатник.
Добавьте немного майонеза, уксус, выдавленный через пресс чеснок, перемешайте и досолите, если требуется.
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