Фаршированные шампиньоны: топ-3 рецепта вкусной и простой закуски

Из шампиньонов получается отличное угощение. И их очень просто готовить.

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Фаршированные грибы — простая, но яркая закуска, которую очень легко готовить. В основе всегда лежит один и тот же принцип: ножку гриба извлекают, смешивают с подходящими ингредиентами и наполняют шляпку, которую потом запекают в духовке. Фокус собрал самые простые и вкусные способы приготовления.

Фаршированные шампиньоны с курицей

Ингредиенты:

шампионьоны – 10 штук;

репчатый лук;

куриное филе – 150 г;

белое вино – 20 мл;

твердый сыр.

Возьмите шампиньоны, шляпку отделите от ножки. Лук мелко нарежьте. Куриное филе обжарьте до полуготовности и нарежьте кубиками. Ножки от грибов, лук и куриное филе измельчите и обжарьте на подсолнечном масле. Плесните белое вино и выпарьте, посолите и поперчите по вкусу. Посыпьте рубленой зеленью. Твердый сыр натрите на мелкой терке. Положите начинку в шляпки грибов, посыпьте сверху сыром и запекайте в духовке примерно 10 минут при температуре 180 °C, чтобы сыр расплавился и получилась хрустящая сырная корочка.

Фаршированные шампиньоны с фундуком

Ингредиенты:

440 г молодого шпината;

8 грибов;

60 г брынзы;

50 г фундука;

50 г черствого хлеба.

Разогрейте духовку до 200°C. Удалите ножки грибов и мелко нарежьте. Порубите орехи. Раскрошите брынзу. Шпинат крупно нарежьте. Черствый хлеб измельчите в крошки при помощи блендера. Мелко нарежьте 1 зубчик чеснока.

Шляпки грибов смажьте оливковым маслом и выложите в форму. Поместите на средний уровень духовки и запекайте в течение 15 минут.

В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло. Выложите ножки грибов, фундук и чеснок и обжарьте. Добавьте шпинат и брынзу, немного посолите, приправьте перцем и перемешайте. Наполните смесью шляпки, посыпьте хлебными крошками, сбрызните оливковым маслом и верните в духовку еще на 5–6 минут.

Шампиньоны, фаршированные яйцами

Ингредиенты:

очень крупные шампиньоны – 1,5 кг;

разная зелень (зеленый лук, петрушка, кинза, укроп, шпинат, рукола) – 100 г;

чеснок – 3 зубчика;

яйца – 2-3 шт.;

мелко натертый твердый сыр – 50 г;

хлебные крошки –7 ст. л.;

соль.

У шампиньона отделите ножки. Они тут не нужны, так что используйте их для другого блюда. На каждой шляпке сделайте крестообразный надрез, посолите изнутри.

Очень мелко нарежьте зелень, измельчите чеснок. Взбейте яйца, добавьте чеснок, зелень, тертый сыр и 2 столовые ложки хлебных крошек, посолите и перемешайте.

Разложите получившуюся начинку по шляпкам, слегка прижимая ложкой. Уложите грибы в форму, накройте фольгой и запекайте примерно 15 минут.

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