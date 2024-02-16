Блюда из картофеля, которые вас удивят
Разнообразить блюда из картофеля можно не только изысканными рецептами, но и достаточно простыми.
Картофель — едва ли не основное блюдо на нашем столе. Традиционно жареная, пюре, печеная, картофельники. Однако нашу любимую картошечку можно прекрасно разнообразить.
Картофельные ленивые вареники
Ингредиенты:
- картофель — 700 г;
- мука — 200 г;
- яйца — 2 шт;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- масло сливочное — 50 г;
- зелень петрушки — по вкусу.
Почистите картофель, отварите его в подсоленной воде до готовности. Воду слейте, добавьте сливочное масло, сделайте пюре. Когда пюре остынет, добавьте пару яиц и черный перец по вкусу.
Добавьте просеянную муку, замесите тесто и по готовности оставьте его полежать на столе под пленкой на 15 мин.
Нарежьте зелень, растопите сливочное масло и все соедините — заправка готова.
Раскатайте тесто в жгут, нарежьте на кусочки. Отварите вареники в подсоленной воде 5-6 мин. после закипания. Подавайте вареники на стол, полив маслом и посыпав зеленью.
Картофельные зразы с яйцом и зеленым луком
Ингредиенты:
- картофель — 450 г;
- яйца — 3 шт;
- мука — 50 г;
- лук зеленый — 5 г;
- масло — 50 мл;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Два яйца сварите вкрутую, картофель очистите и вымойте. Отварите картофель в кипящей подсоленной воде до мягкости, воду слейте, а из горячего картофеля сделайте пюре. После того, как картофель остынет, вбейте яйцо и перемешайте. Можно еще немножко досолить.
Всыпьте в пюре муку, перемешайте — картофельная масса готова.
Охлажденные яйца очистите, нарежьте небольшими кубиками. Зеленый лук мелко нарежьте, добавьте к яйцам. Начинку перемешайте и по желанию поперчите.
Выложите на присыпанный мукой стол 1/6 часть картофельной массы, формируя небольшую лепешку. В центр выложите 1,5 ч. л. яичной начинки. Слепите зразы, соединяя края над начинкой и придавая овальную форму.
В сковороде разогрейте масло, обжарьте картофельные зразы по 5 мин. с каждой стороны на небольшом огне. Горячие зразы сразу подавайте к столу.
Бомбейский картофель
Ингредиенты:
- картофель — 800 г;
- помидоры — 2-3 шт. или томатная паста — 1,5 ч. л;
- лук репчатый — 1 шт;
- перец острый — 1/2 шт;
- чеснок — 3 зубчика;
- зелень кинзы или петрушки — по вкусу;
- кориандр молотый — 1 ч. л.;
- имбирь сухой молотый — 1 ч. л.;
- куркума молотая — 1/2 ч. л;
- карри острый — 1 ч. л.;
- зира молотая, соль — по вкусу;
- масло — 20 мл.
Картофель очистите, нарежьте средними кусочками, залейте водой. Доведите до кипения, варить 3-4 мин., воду слить.
Лук, порезанный кубиками, обжарить на растительном масле до золотистого цвета, добавить измельченный чеснок, имбирь, куркуму, карри и кориандр.
Затем 2-3 помидора пропустите через блендер, положите их в лук и добавьте картофель. Подсолите по вкусу. Натереть острый перец в сковороду с картофелем в томатном соусе.
Накройте крышкой, доведите картофель до готовности 10-15 мин. Перед подачей посыпьте мелко нарезанной зеленью.
Картофельная пицца
Ингредиенты:
Для основы —
- картофель очищенный — 450 г;
- яйцо куриное — 1 шт;
- мука — 1 ст. л;
- чеснок сушеный — 1 ч. л;
- итальянские травы — 1 ч. л;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Для начинки —
- колбаса (ветчина) — 80 г;
- помидоры — 1-2 шт;
- лук репчатый — 0,5 шт;
- оливки — 10 шт;
- сыр сулугуни — 150 г;
- кетчуп — 3 ст. л;
- чеснок — 1 зубчик.
Очищенный картофель натрите на терке, выложите картофель на решето, промойте холодной водой. Хорошо отожмите, добавьте в картофель яйцо, соль и специи. Перемешайте, всыпьте муку, хорошо перемешайте до однородности.
Нагрейте сковороду (лучше, чтобы ее диаметр был примерно 26 см), немного смажьте маслом. Ложкой постепенно выложите на сковороду картофельную массу, обжарьте на сильном огне 2 мин. Накройте крышкой, уменьшите огонь. Готовьте еще 5 мин.
Переверните картофельный "блинчик" на другую сторону и обжарьте. Чеснок измельчите, смешайте с кетчупом. Лук нарежьте очень тонкими полукольцами, помидоры нарежьте кружочками, оливки — пополам, колбасу — полукольцами.
Сыр натрите на мелкой терке, основу для картофельной пиццы положите в форму для выпекания соответствующего диаметра. Смажьте основу кетчупом с чесноком, посыпьте 2/3 натертого сыра. Выложите лук, колбасу и оливки, сверху разложите кружочки помидоров. Посыпьте оставшимся сыром.
Поставьте картофельную пиццу в нагретую до 210 градусов духовку, запекать 15 мин. Как только сыр расплавится, пиццу можно вынимать из духовки.
Рисово-картофельные палочки
Ингредиенты:
- рис — 150 г;
- картофель — 200 г;
- крупа манная — 40 г;
- сухари панировочные — 20 г;
- масло (для жарки) — 3 ст. л;
- соль — по вкусу;
- паприка молотая — 1 ч. л;
- травы прованские сушеные — 1 ч. л.
Рис промойте, залейте в кастрюле водой (300 мл). Доведите до кипения. Варить на маленьком огне под крышкой примерно 15 мин., до полного впитывания жидкости и готовности риса. Снимите рис с огня, оставьте настояться под крышкой еще 10 мин. После этого рис перемешайте и оставьте немного остыть.
Картофель в кожуре вымойте, залейте небольшим количеством воды, отварите картофель до готовности. Затем вытащите картофель из воды, оставьте остыть.
Рис переложите в миску, всыпьте манку, паприку, соль и прованские травы. Перемешайте картофель, очистите, натрите на мелкой или средней терке. Добавьте к рису, перемешайте до однородности. Из полученной смеси влажными руками сформируйте палочки, каждую обваляйте в панировочных сухарях.
В сковороде разогрейте масло (оно должно полностью покрывать дно сковороды), обжаривайте палочки с обеих сторон до золотистого цвета на огне, чуть меньше среднего. Готовые палочки переложите на бумажную салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.
Читайте также:
Запеканка из картофеля, говяжьего фарша и грибов: рецепт сытного и вкусного ужина
Запеченный картофель на ужин: настоящий рецепт гратена дофинуа
Картофельное суфле: как приготовить простое и изысканное блюдо