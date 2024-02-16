Страви з картоплі, які вас здивують

Урізноманітніти страви з картоплі можна не тільки вишуканими рецептами, а й досить простими.

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Картопля — чи не основна страва на нашому столі. Традиційно смажена, пюре, печена, картопляники. Проте нашу улюблену картопельку можна чудово урізноманітніти.

Картопляні ліниві вареники

Інгредієнти:

картопля — 700 г;

борошно — 200 г;

яйця — 2 шт.;

сіль, перець чорний мелений — за смаком;

масло вершкове — 50 г;

зелень петрушки — на смак.

Почистіть картоплю, відваріть її у підсоленій воді до готовності. Воду злийте, додайте вершкове масло, зробіть пюре. Коли пюре охолоне, додайте пару яєць і чорний перець за смаком.

Додайте просіяне борошно, замісіть тісто і за готовністю залиште його полежати на столі під плівкою на 15 хв.

Наріжте зелень, розтопити вершкове масло і все з’єднайте — заправка готова.

Розкатайте тісто в джгут, наріжте на шматочки. Відваріть вареники у підсоленій воді 5-6 хв. після закипання. Подавайте вареники на стіл, поливши маслом і посипавши зеленню.

Картопляні зрази з яйцем та зеленою цибулею

Інгредієнти:

картопля — 450 г;

яйця — 3 шт.;

борошно — 50 г;

цибуля зелена — 5 г;

олія — 50 мл;

сіль, перець чорний мелений — за смаком.

Два яйця зваріть круто, картоплю очистіть та вимийте. Відваріть картоплю в киплячій підсоленій воді до м'якості, воду злийте, а з гарячої картоплі зробіть пюре. Після того, як картопля охолоне, вбийте яйце і перемішайте. Можна ще трошки досолити.

Всипте в пюре борошно, перемішайте — картопляна маса готова.

Охолоджені яйця очистіть, наріжте невеликими кубиками. Зелену цибулю дрібно наріжте, додайте до яєць. Начинку перемішайте і за бажанням поперчіть.

Викладіть на присипаний борошном стіл 1/6 частину картопляної маси, формуючи невеликий коржик. У центр викладіть 1,5 ч. л. яєчної начинки. Зліпіть зрази, з'єднуючи краї над начинкою і надаючи овальної форми.

У сковороді розігрійте олію, обсмажте картопляні зрази по 5 хв. з кожного боку на невеликому вогні. Гарячі зрази відразу подавайте до столу.

Бомбейська картопля

Інгредієнти:

картопля — 800 г;

помідори — 2-3 шт. або томатна паста — 1,5 ч. л.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

перець гострий — 1/2 шт.;

часник — 3 зубчики;

зелень кінзи чи петрушки — за смаком;

коріандр мелений — 1 ч. л.;

імбир сухий мелений — 1 ч. л.;

куркума мелена — 1/2 ч. л.;

каррі гострий — 1 ч. л.;

зіра мелена, сіль — за смаком;

олія — 20 мл.

Картоплю очистіть, наріжте середніми шматочками, залийте водою. Доведіть до кипіння, варити 3-4 хв., воду злити.

Цибулю, порізану кубиками, обсмажити на олії до золотавого кольору, додати подрібнений часник, імбир, куркуму, карі та коріандр.

Потім 2-3 помідори пропустіть через блендер, покладіть їх у цибулю і додайте картоплю. Підсоліть за смаком. Натерти гострий перець у сковороду з картоплею в томатному соусі.

Накрийте кришкою, доведіть картоплю до готовності 10-15 хв. Перед подачею посипте дрібно нарізаною зеленню.

Картопляна піца

Інгредієнти:

Для основи —

картопля очищена — 450 г;

яйце куряче — 1 шт.;

борошно — 1 ст. л.;

часник сушений — 1 ч. л.;

італійські трави — 1 ч. л.;

сіль, перець чорний мелений — за смаком.

Для начинки —

ковбаса (шинка) — 80 г;

помідори — 1-2 шт.;

цибуля ріпчаста — 0,5 шт.;

оливки — 10 шт.;

сир сулугуні — 150 г;

кетчуп — 3 ст. л.;

часник — 1 зубчик.

Очищену картоплю натріть на тертушці, викладіть картоплю на решето, промийте холодною водою. Добре відіжміть, додайте в картоплю яйце, сіль та спеції. Перемішайте, всипте борошно, добре перемішайте до однорідності.

Нагрійте сковороду (краще, щоб її діаметр був приблизно 26 см), трохи змастіть олією. Ложкою поступово викладіть на сковороду картопляну масу, обсмажте на сильному вогні 2 хв. Накрийте кришкою, зменшіть вогонь. Готуйте ще 5 хв.

Переверніть картопляний "млинець" на інший бік та обсмажте. Часник подрібніть, змішайте із кетчупом. Цибулю наріжте дуже тонкими півкільцями, помідори наріжте кружальцями, оливки — навпіл, ковбасу — півколами.

Сир натріть на дрібній тертушці, основу для картопляної піци покладіть у форму для випікання відповідного діаметра. Змастіть основу кетчупом із часником, посипте 2/3 натертого сиру. Викладіть цибулю, ковбасу та оливки, зверху розкладіть кружечки помідорів. Посипте сиром, що залишився.

Поставте картопляну піцу в нагріту до 210 градусів духовку, запікати 15 хв. Щойно сир розплавиться, піцу можна виймати з духовки.

Рисово-картопляні палички

Інгредієнти:

рис — 150 г;

картопля — 200 г;

крупа манна — 40 г;

сухарі панірувальні — 20 г;

олія (для смаження) — 3 ст. л.;

сіль — за смаком;

паприка мелена — 1 ч. л.;

трави прованські сушені — 1 ч. л.

Рис промойте, залийте у каструлі водою (300 мл). Доведіть до кипіння. Варити на маленькому вогні під кришкою приблизно 15 хв., до повного вбирання рідини та готовності рису. Зніміть рис з вогню, залишіть настоятися під кришкою ще 10 хв. Після цього рис перемішайте і залиште трохи охолонути.

Картоплю в шкірці вимийте, залийте невеликою кількістю води, відваріть картоплю до готовності. Потім витягніть картоплю з води, залиште охолонути.

Рис перекладіть в миску, всипте манку, паприку, сіль та прованські трави. Перемішайте картоплю, очистіть, натріть на дрібній або середній тертушці. Додайте до рису, перемішайте до однорідності. З отриманої суміші вологими руками сформуйте палички, кожну обваляйте в панірувальних сухарях.

У сковороді розігрійте олію (вона має повністю покривати дно сковороди), обсмажуйте палички з обох боків до золотавого кольору на вогні, трохи меншому за середній. Готові палички перекладіть на паперову серветку, щоб увібралася зайва олія.

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