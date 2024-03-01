Вкусная скумбрия: пошаговый рецепт простого блюда

Скумбрия в духовке с горчицей получается необыкновенно ароматной и вкусной. Все дело — в особенном маринаде.

Скумбрия – это недорогая, но вкусная рыба, которую можно сделать еще вкуснее, используя особенный маринад. В его состав входят горчица, мед, лимонный сок, прованские травы. И они немного приглушают резковатый запах запеченной скумбрии. Фокус расскажет, как ее приготовить.

Запеченная скумбрия

Ингредиенты:

скумбрия – 600 г;

репчатый лук – 150 г;

горчица – 120 г;

мед – 30 г;

соевый соус – 2 ст. л.;

сушеные прованские травы – 2 ч. л.;

сок и цедра 1 лимона;

петрушка, укроп, соль, свежемолотый черный перец.

Сначала подготовьте все ингредиенты. Если скумбрия у вас мороженная, то разморозьте ее в холодильнике. Ночи должно хватить. Вымойте рыбу, отрежьте голову, брюшко выпотрошите. Промойте скумбрию изнутри. И нарежьте толстыми ломтиками.

Приготовьте маринад. К меду добавьте горчицу, соевый соус, прованские травы, лимонный сок и цедру. Тщательно перемешайте, чтобы получился соус однородной консистенции. Немного посолите и поперчите.

Скумбрию выложите в миску. Полейте маринадом и закройте миску. Уберите в холодильник на 1 час.

Репчатый лук очистите и нарежьте полукольцами. Петрушку мелко нарежьте. Выложите на дно формы для запекания.

Сверху распределите скумбрию и полейте оставшимся в миске маринадом. Духовку нагрейте до 190°C. Запекайте скумбрию 25–30 минут. На стол рыбу можно подать с отварным картофелем.

Для запекания скумбрии лучше взять дижонскую горчицу. У нее более деликатный вкус.

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