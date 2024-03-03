Нежный суп из плавленых сырков: вы точно приготовите его еще раз

Суп с плавлеными сырками в конце приготовления нужно обязательно помешать, чтобы растворился весь сыр.

Простое в приготовлении и удивительно вкусное первое блюдо, которое займет у вас не очень много времени. Предлагаем вам два варианта этого супа.

С шампиньонами и плавленым сыром

Ингредиенты:

шампиньоны — 400 г;

сыр плавленый — 200 г;

вода или бульон — 2 л;

растительное масло — 30 мл;

морковь большого размера — 1 шт.;

картофель среднего размера — 4-5 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

соль, специи — по вкусу.

Все овощи промываем и очищаем от кожуры. Лук нарезаем кубиком, картофель — полукольцами, шампиньоны — слайсами, а морковь натираем на крупной терке.

Ставим кастрюлю с водой и картофелем на плиту. Доводим до кипения и варим на небольшом огне.

Сковороду с маслом тоже ставим на огонь. Как только оно нагреется, добавляем шампиньоны и жарим до готовности. Добавляем к шампиньонам лук, морковь, соль и перец. Жарим до мягкости овощей и легкой румяной корочки.

Как только картофель будет почти готов, добавляем в кастрюлю зажарку из грибов и овощей. Через 2-3 минуты добавляем плавленый сыр, если он брусочком, его лучше предварительно натереть. Помешиваем суп, чтобы растворился весь сыр. Доводим суп до кипения. Приятного аппетита!

Фото: pexels.com

С курицей и плавленым сыром

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

сыр плавленый — 150 г;

макароны "Паутинка" — ½ стакана;

морковь — 1 шт.;

картофель — 4 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

петрушка — 1 пучок;

масло — 2-3 ст. л.;

соль, специи — по вкусу.

Куриное филе промываем и режем на небольшие кусочки. Ставим кастрюлю с водой и филе на плиту. Доводим до кипения, добавляем немного соли и варим на небольшом огне примерно 20 минут.

Все овощи промываем и очищаем от кожуры. Лук и картофель нарезаем кубиком, а морковь натираем на крупной терке.

Сковороду с маслом тоже ставим на огонь. Как только оно нагреется, добавляем лук и жарим до прозрачности. Затем добавляем морковь и доводим до готовности.

В бульон добавляем картофель, зажарку и продолжаем варить. Через минут 10 добавляем еще макароны. Пока картофель варится, нарезаем кубиком плавленый сыр. Как только картофель и макароны будут готовы, добавляем в кастрюлю плавленый сыр. Помешиваем суп, чтобы растворился весь сыр.

Затем доводим суп до кипения, добавляем соль, перец и зелень. Блюдо готово.

Фото: pexels.com

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