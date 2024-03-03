Без муки и яиц: сочные деруны с хрустящей корочкой

Заметьте, что не стоит при приготовлении дерунов применять блендер — измельчение в нем делает их тонкими и сухими.

Не поверите, но деруны вполне можно приготовить абсолютно без муки и яиц. На вкус — они идеальные, сочные и воздушные. Конечно, вы можете добавить 1-2 столовые ложки муки, если все же не доверяете нам, но попробуйте.

Ингредиенты:

картофель — 10-12 шт.;

сметана — 1 ст. л. или молоко (объем равен слитой жидкости);

лук — 2-3 шт.;

масло для жарки, соль, черный перец.

Картофель очистить, натереть на терке. Не на самой крупной — на мелкой, с небольшими круглыми отверстиями.

Подскажем вам некоторые хитрости:

первая — лучшие деруны получаются из сортов картофеля с желтой мякотью: она плотнее, более крахмалистая, дает меньше сока. Поэтому деруны получаются не сухими, а сочными, рыхлыми;

вторая — это способ измельчения. Если натереть картофель на крупной терке, деруны получатся очень хрустящими, но быстро грубеют, поэтому их стоит употреблять горячими. Если хотим нежные, немного мягкие, но все же с легким приятным похрустыванием, стоит применять мелкую терку. А лучше всего, честно говоря, это мясорубка — деруны всегда будут сочными, воздушными, нежными. Только не блендер — измельчение в нем делает деруны тонкими и сухими;

третья — если образовалось много сока, его надо слить, а лучше заменить ложкой густой сметаны. Она придаст дерунам нежную консистенцию и они не будут темнеть, становиться сине-коричневыми. А еще сок картофеля можно заменить молоком, но это в том случае, если вы планируете использовать муку.

Измельчить на терке или мясорубке лук. Добавить к картофелю, поперчить по своему вкусу, посолить.

Смешать все до густой однородной массы, напоминающей обычное тесто для дерунов — очень густой сметаны. Тесто не должно литься с ложки! И здесь еще одна хитрость — не добавляем яиц, потому что они делают деруны тяжелыми, быстро теряют нежность и пышность. Они не распадаются? Вот и хорошо, главное — жарить правильно.

Фото: pixabay.com

Разогреть сковороду, у которой дно не достаточно тонкое. Масло должно закипеть — но его не должно быть слишком много: получатся почти чипсы или картошка фри. Кто любит готовить на смальце — отличный вариант. Ложкой быстро выложить на сковороду, жарить с двух сторон до золотистого цвета на среднем огне, на малом — медленно "позолотятся", будут как "вареные", на сильном — станут жесткими. И часто не регулируйте огонь — картофель потеряет сочность.

Еще одна хитрость: чтобы деруны стали нежнее, при жарке со второй стороны можно накрыть сковороду крышкой. А еще можно сбрызнуть их водой — немного, совсем немного, потому что это опасно из-за кипящего масла. И очень-очень быстро накрыть крышкой.

Фото: pixabay.com

Подавать хоть в горячем виде, хоть в холодном — эти деруны в любом случае хороши.

Читайте также:

Деруны, но не совсем: как приготовить оладьи из тыквы

Как деруны с квашеной капустой: рецепт популярного лемковского блюда

Деруны с беконом и луком: вариант любимого блюда: вариант любимого блюда

Тонко и сочно: как приготовить деруны со сладким перцем и помидорами