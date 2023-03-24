Деруны с беконом и луком: вариант любимого блюда

Конечно, деруны с беконом, грибами и луком готовятся дольше, чем обычные — но они того стоят!

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Деруны с беконом, грибами и луком — еще один способ разнообразить популярное блюдо (а делать это можно до бесконечности). Конечно, приготовление его займет у вас побольше времени, чем в случае с обычными дерунами, но вкус получается совершенно особенным, уверяют мастера с IAmCook.

Деруны с беконом, грибами и луком

Ингредиенты:

картофель — 600 г;

лук репчатый — 1;

бекон — 100 г;

шампиньоны — 6-7;

яйцо — 1-2;

растительное масло;

соль, перец

Начинаем приготовление дерунов с бекона. Нарезаем его мелким кубиком, пару минут обжариваем. Добавляем лук, нарезанный полукольцами, доводим его до прозрачности. Затем в сковородку отправляются шампиньоны, нарезанные мелким кубиком. Все обжаривается еще 2-3 минуты.

Натираем на крупной терке очищенный картофель, отжимаем из него всю лишнюю влагу. В отдельной посуде соединяем картофель с ранее приготовленной обжаркой, добавляем 1-2 яйца, соль и перец, тщательно все перемешиваем. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем в нее столовой ложкой порции картофельно-беконово-грибной массы. Обжариваем деруны на среднем огне с двух сторон до полной румяности.

Готовые деруны выкладываем на бумажные салфетки, чтобы стек лишний жир. Подаем со сметаной и овощами.