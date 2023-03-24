Деруни з беконом та цибулею: варіант улюбленої страви
Звичайно, деруни з беконом, грибами та цибулею готуються довше, ніж звичайні — але вони того варті!
Деруни з беконом, грибами та цибулею – ще один спосіб урізноманітнити популярну страву (а робити це можна до нескінченності). Звичайно, приготування займе у вас більше часу, ніж у випадку зі звичайними дерунами, але смак виходить зовсім особливим, запевняють майстри з IAmCook.
Деруни з беконом, грибами та цибулею
Інгредієнти:
- картопля — 600 г;
- цибуля ріпчаста — 1;
- бекон — 100 г;
- печериці — 6-7;
- яйце — 1-2;
- олія;
- сіль перець
Починаємо приготування дерунів із бекону. Нарізаємо його дрібним кубиком, кілька хвилин обсмажуємо. Додаємо цибулю, нарізану півкільцями, доводимо її до прозорості. Потім у сковорідку вирушають печериці, нарізані дрібним кубиком. Все обсмажується ще 2-3 хвилини.
Натираємо на великій тертці очищену картоплю, віджимаємо з неї всю зайву вологу. В окремому посуду з'єднуємо картоплю з раніше приготовленим обсмажуванням, додаємо 1-2 яйця, сіль та перець, ретельно все перемішуємо. Розігріваємо сковороду з олією. Викладаємо в неї столовою ложкою порції картопляно-беконово-грибної маси. Обсмажуємо деруни на середньому вогні із двох сторін до повної рум'яності.
Готові деруни викладаємо на паперові серветки, щоб стек зайвий жир. Подаємо зі сметаною та овочами.