Деруни з беконом та цибулею: варіант улюбленої страви

Звичайно, деруни з беконом, грибами та цибулею готуються довше, ніж звичайні — але вони того варті!

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Деруни з беконом, грибами та цибулею – ще один спосіб урізноманітнити популярну страву (а робити це можна до нескінченності). Звичайно, приготування займе у вас більше часу, ніж у випадку зі звичайними дерунами, але смак виходить зовсім особливим, запевняють майстри з IAmCook.

Деруни з беконом, грибами та цибулею

Інгредієнти:

картопля — 600 г;

цибуля ріпчаста — 1;

бекон — 100 г;

печериці — 6-7;

яйце — 1-2;

олія;

сіль перець

Починаємо приготування дерунів із бекону. Нарізаємо його дрібним кубиком, кілька хвилин обсмажуємо. Додаємо цибулю, нарізану півкільцями, доводимо її до прозорості. Потім у сковорідку вирушають печериці, нарізані дрібним кубиком. Все обсмажується ще 2-3 хвилини.

Натираємо на великій тертці очищену картоплю, віджимаємо з неї всю зайву вологу. В окремому посуду з'єднуємо картоплю з раніше приготовленим обсмажуванням, додаємо 1-2 яйця, сіль та перець, ретельно все перемішуємо. Розігріваємо сковороду з олією. Викладаємо в неї столовою ложкою порції картопляно-беконово-грибної маси. Обсмажуємо деруни на середньому вогні із двох сторін до повної рум'яності.

Готові деруни викладаємо на паперові серветки, щоб стек зайвий жир. Подаємо зі сметаною та овочами.