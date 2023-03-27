Тонко и сочно: как приготовить деруны со сладким перцем и помидорами

Это весьма изящный способ приготовления такого, казалось бы, простого блюда, как деруны

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Деруны со сладким перцем и томатами дают нам новое измерение хорошо знакомого блюда — вкус получается просто неповторимый. Правда, итоговые оладьи выходят довольно тонкими, а из-за сочности могут просто разваливаться. Но специалисты с Lefood.menu четко рассказывают, как этого избежать.

Деруны с томатами и сладким перцем

Ингредиенты:

картофель – 4;

яйца – 2;

сладкий перец – 2;

помидоры – 2;

сыр твердый – 80 г;

мука – 4 ст. л.;

соль, перец

Деруны со сладким перцем и томатами готовятся так. Очищенный картофель натираем на терке. Мелко нарезаем сладкий (он же — болгарский) перец и помидоры.

Перемешиваем измельченные овощи с яйцами, которые как раз и нужны, чтобы скрепить "конструкцию дерунов. А еще этому поспособствует мука, которую добавляем вслед за яйцами. Досыпаем специй по вкусу и тщательно вымешиваем. Получаем однородную массу, которая обеспечит дерунам и сочность, и прочность.

Разогреваем сковородку с растительным маслом. Обжариваем деруны с томатами и сладким перцем на среднем огне с двух сторон до приятной румяности. Подаем со сметаной.