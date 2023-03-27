Тонко и сочно: как приготовить деруны со сладким перцем и помидорами
Это весьма изящный способ приготовления такого, казалось бы, простого блюда, как деруны
Деруны со сладким перцем и томатами дают нам новое измерение хорошо знакомого блюда — вкус получается просто неповторимый. Правда, итоговые оладьи выходят довольно тонкими, а из-за сочности могут просто разваливаться. Но специалисты с Lefood.menu четко рассказывают, как этого избежать.
Деруны с томатами и сладким перцем
Ингредиенты:
- картофель – 4;
- яйца – 2;
- сладкий перец – 2;
- помидоры – 2;
- сыр твердый – 80 г;
- мука – 4 ст. л.;
- соль, перец
Деруны со сладким перцем и томатами готовятся так. Очищенный картофель натираем на терке. Мелко нарезаем сладкий (он же — болгарский) перец и помидоры.
Перемешиваем измельченные овощи с яйцами, которые как раз и нужны, чтобы скрепить "конструкцию дерунов. А еще этому поспособствует мука, которую добавляем вслед за яйцами. Досыпаем специй по вкусу и тщательно вымешиваем. Получаем однородную массу, которая обеспечит дерунам и сочность, и прочность.
Разогреваем сковородку с растительным маслом. Обжариваем деруны с томатами и сладким перцем на среднем огне с двух сторон до приятной румяности. Подаем со сметаной.