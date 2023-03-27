Тонко та соковито: як приготувати деруни із солодким перцем і помідорами
Це дуже витончений спосіб приготування такої, здавалося б, простої страви як деруни.
Деруни із солодким перцем і томатами дають нам новий вимір добре знайомої страви — смак виходить просто неповторний. Щоправда, у підсумку оладки виходять досить тонкими, а через соковитість можуть просто розвалюватися. Але фахівці з Lefood.menu чітко розповідають, як цього уникнути.
Деруни з томатами та солодким перцем
Інгредієнти:
- картопля — 4;
- яйця — 2;
- солодкий перець — 2;
- помідори — 2;
- сир твердий — 80 г;
- борошно — 4 ст. л.;
- сіль, перець.
Деруни із солодким перцем і томатами готуються так. Очищену картоплю натираємо на тертці. Дрібно нарізаємо солодкий (він же болгарський) перець і помідори.
Перемішуємо подрібнені овочі з яйцями, які якраз і потрібні, щоб скріпити "конструкцію" дерунів. А ще цьому посприяє борошно, яке додаємо слідом за яйцями. Досипаємо спецій до смаку та ретельно вимішуємо.
Розігріваємо сковорідку з олією. Обсмажуємо деруни з томатами та солодким перцем на середньому вогні з двох боків до приємної рум'яності. Подаємо зі сметаною.