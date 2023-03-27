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Їжа

Тонко та соковито: як приготувати деруни із солодким перцем і помідорами

деруни, картопляні оладки, кулінарія
Тонкі, витончені деруни

Це дуже витончений спосіб приготування такої, здавалося б, простої страви як деруни.

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Деруни із солодким перцем і томатами дають нам новий вимір добре знайомої страви — смак виходить просто неповторний. Щоправда, у підсумку оладки виходять досить тонкими, а через соковитість можуть просто розвалюватися. Але фахівці з Lefood.menu чітко розповідають, як цього уникнути.

Деруни з томатами та солодким перцем

Інгредієнти:

  • картопля — 4;
  • яйця — 2;
  • солодкий перець — 2;
  • помідори — 2;
  • сир твердий — 80 г;
  • борошно — 4 ст. л.;
  • сіль, перець.

Деруни із солодким перцем і томатами готуються так. Очищену картоплю натираємо на тертці. Дрібно нарізаємо солодкий (він же болгарський) перець і помідори.

Перемішуємо подрібнені овочі з яйцями, які якраз і потрібні, щоб скріпити "конструкцію" дерунів. А ще цьому посприяє борошно, яке додаємо слідом за яйцями. Досипаємо спецій до смаку та ретельно вимішуємо.

Розігріваємо сковорідку з олією. Обсмажуємо деруни з томатами та солодким перцем на середньому вогні з двох боків до приємної рум'яності. Подаємо зі сметаною.