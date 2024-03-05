Картофель по-деревенски с чесноком: простой и вкусный рецепт
Такой картофель запекается в духовке. И получается необычайно вкусной.
Картофель по-деревенски с чесноком — это одно из самых любимых блюд в мире. Его подают даже в ресторанах. Традиционно готовят его на сковороде, но в духовке это получится вкуснее и с меньшим количеством масла. Рецептом поделились на сайте Smachnota.
Картофель по-деревенски с чесноком
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля;
- 1 большая луковица;
- 3-4 зубчика чеснока;
- 4 столовые ложки растительного масла;
- 1 чайная ложка соли;
- 1/2 чайной ложки молотого черного перца.
Нарежьте картофель крупными кусками, лук — полукольцами, чеснок — тонкими ломтиками.
Смешайте вместе масло, соль и перец, затем добавьте картофель, лук и чеснок, тщательно перемешайте.
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом или фольгой. Распределите в один слой и запекайте в разогретой духовке 45-50 минут, пока картофель не станет золотистым и хрустящим.
Периодически перемешивайте картофель, чтобы он запекался равномерно.
Когда картофель готов, достаньте его из духовки, посыпьте свежей зеленью и подайте на стол.
Если хотите, можете немножко отварить картофель перед запеканием до полуготовности. Чистить его необязательно, только в таком случае его надо тщательно помыть.
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