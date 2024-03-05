Картофель по-деревенски с чесноком: простой и вкусный рецепт

Такой картофель запекается в духовке. И получается необычайно вкусной.

Картофель по-деревенски с чесноком — это одно из самых любимых блюд в мире. Его подают даже в ресторанах. Традиционно готовят его на сковороде, но в духовке это получится вкуснее и с меньшим количеством масла. Рецептом поделились на сайте Smachnota.

Картофель по-деревенски с чесноком

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

1 большая луковица;

3-4 зубчика чеснока;

4 столовые ложки растительного масла;

1 чайная ложка соли;

1/2 чайной ложки молотого черного перца.

Нарежьте картофель крупными кусками, лук — полукольцами, чеснок — тонкими ломтиками.

Смешайте вместе масло, соль и перец, затем добавьте картофель, лук и чеснок, тщательно перемешайте.

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом или фольгой. Распределите в один слой и запекайте в разогретой духовке 45-50 минут, пока картофель не станет золотистым и хрустящим.

Периодически перемешивайте картофель, чтобы он запекался равномерно.

Когда картофель готов, достаньте его из духовки, посыпьте свежей зеленью и подайте на стол.

Если хотите, можете немножко отварить картофель перед запеканием до полуготовности. Чистить его необязательно, только в таком случае его надо тщательно помыть.

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