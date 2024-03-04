Сливочный хот-дог с кукурузой: рецепт популярного перекуса с новыми нотками

Кукуруза и моцарелла придают хот-догам новый и интересный вкус.

Хот-дог – это один из самых популярных перекусов, который можно купить в любом киоске. Но не менее легко приготовить его и в домашних условиях Необычным рецептом сливочного хот-дога с кукурузой поделилась кулинарный блогер Яна Гординовская. По ее словам, этот рецепт влюбит вас в себя с первого кусочка.

Сливочный хот-дог с кукурузой

Ингредиенты:

булочки для хот-дога;

корейская морковь;

кукуруза консервированная;

сливки (33%) – 50-70 мл;

моцарелла натертая – 100-125 гр.

Способ приготовления:

Разрезать булочки вдоль, не дорезая до конца, выложить внутрь морковь, сосиску и отправить на 5-7 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.

С кукурузы слить жидкость. Обжарить ее на небольшом огне пару минут со сливочным маслом, сухим чесноком и черным перцем. Добавить сливки, мешать еще около двух минут. Выключить, снять с огня, добавить натертую моцареллу. Переложить эту массу в сосиски.

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