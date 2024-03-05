Намазка из сардины и картофеля: бюджетно и вкусно

Намазку можно употреблять вместе со свежим хлебом, крекерами или использовать как наполнитель для сэндвичей.

Сардина плюс картофель: вкусная бюджетная замазка спасет ситуацию, когда в холодильнике не густо, да и в кармане тоже. Потому что у каждой хозяйки бывают трудные ситуации, когда нужно из ничего сделать что-то вкусненькое. Продукты скромные, но получается очень здорово! Поверьте, вы станете готовить эту намазку в любое время.

Ингредиенты:

1 банка консервированных сардин;

3 яйца;

2 средние картофелины;

3 ст. л. майонеза;

соль и перец — по вкусу.

Откройте банку с консервами сардин и хорошо отцедите жидкость. Разотрите сардины вилкой в массу, похожую на пасту.

Сварите яйца до готовности. После снимите скорлупу и натрите на терке. Варите картофель в кожуре до мягкости. После отваривания очистите, дайте немножко остыть, а затем также натрите на терке.

В отдельной миске объедините измельченные сардины, яйца и картофель. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу, смешайте ингредиенты до однородности.

Распределите полученную намазку на ломтики свежего хлеба, крекеры или используйте как наполнитель для сэндвичей. Можно украсить по желанию зеленью или тонкими кружочками лука.

Фото: pexels.com

Идеально вкусно с маринованными огурцами и как дополнение к основному гарниру.

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