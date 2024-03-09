Вкусная украинская каша "Зозуля", которую готовят более 100 лет (видео)

Чтобы пшено не горчило, если хранится слишком долго, его нужно залить кипятком и оставить на 20 минут, затем тщательно промыть.

Это старинное украинское блюдо готовят в Винницкой области уже более 100 лет. Называется оно "Зозуля" и внесено в Национальный перечень нематериального наследия Украины. Достаточно простой рецепт приготовления каши передают из поколения в поколение, рассказывают в эфире "Суспільне. Винница".

Пшено — это цельное зерно, поэтому оно может горчить, если хранится достаточно длительное время. Но от этого можно избавиться. Залейте пшено кипятком и оставьте на 20 минут, затем жидкость слейте и промойте несколько раз крупу под водой.

Молоко и сливочное масло лучше взять жирное, чтобы получить максимально насыщенный и нежный вкус. Эту кашу томят в печи, но можно ее приготовить и в кастрюле — на плите или в духовке.

Ингредиенты:

350 г пшена;

1 л молока 2,5%;

2 яйца;

150 г сахара;

100 г мака;

200 г сливочного масла 82,5%;

щепотка соли.

Пересыпьте мак в миску и залейте кипятком. Оставьте на час.

Пшено хорошо промойте и затем засыпьте в котелок. Оставьте на 20 минут, а затем откиньте на мелкое решето, снова помойте и переложите в котелок.

Залейте в крупу молоко и доведите его до кипения. Но за ним нужно следить, чтобы не сбежало. Как шутит хозяйка Наталья Стецюк, "убежит — не догоните". Затем уменьшите огонь до среднего, варите 15-20 минут.

Мак откиньте тоже на мелкое решето и подождите, пока вся вода стечет. Добавьте к каше. Каша стала "рябенькой" — поэтому и "Зозуля".

Вбейте в миску 2 яйца, добавьте 150 г сахара и взбейте венчиком. Сахар не весь растворится и это нормально на данном этапе. Влейте смесь в кастрюлю с пшеном и добавьте 100 г сливочного масла. Тщательно перемешайте, накройте крышкой и сделайте маленький огонь. Варите еще 20 минут.

В конце приготовления добавьте вторую половину сливочного масла и снова тщательно перемешайте.

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