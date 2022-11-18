Полезная и вкусная тыквенная каша с пшеном
Готовим блюдо с истинными осенними мотивами.
Осень дарит нам урожай особых овощей и фруктов. С помощью них можно приготовить эксклюзивные блюда – вкусные и полезные. О рецепте тыквенной каши с пшеном рассказывает украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 500 г тыквы
- 200 г пшена
- 1 л молока
- 4 ст. л. сахара
- 1 палочка корицы
- 100 г сливочного масла
- 1 щепотка соли
Для начала чистим тыкву от кожуры и семян. Режем овощ мелкими кубиками одинакового размера.
После этого моем пшено и выкладываем его в кастрюлю. Заливаем молоком. Добавляем 4 ст. л. сахара и щепотку соли.
В кастрюлю к пшену с молоком выкладываем кубики тыквы. Добавляем половину сливочного масла и палочку корицы. Всё это варим на небольшом огне в течение 20 минут. Следует периодически перемешивать.
Полуготовую кашу выкладываем в формочку, также достаем палочку корицы. Выкладываем другую половину сливочного масла. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку еще на пол часа.
В конце достаем кашу из духовки и позволяем ей немного остыть.
Напомним, как приготовить борщ в мультиварке.