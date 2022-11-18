Полезная и вкусная тыквенная каша с пшеном

Готовим блюдо с истинными осенними мотивами.

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Осень дарит нам урожай особых овощей и фруктов. С помощью них можно приготовить эксклюзивные блюда – вкусные и полезные. О рецепте тыквенной каши с пшеном рассказывает украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ

500 г тыквы

200 г пшена

1 л молока

4 ст. л. сахара

1 палочка корицы

100 г сливочного масла

1 щепотка соли

Для начала чистим тыкву от кожуры и семян. Режем овощ мелкими кубиками одинакового размера.

После этого моем пшено и выкладываем его в кастрюлю. Заливаем молоком. Добавляем 4 ст. л. сахара и щепотку соли.

В кастрюлю к пшену с молоком выкладываем кубики тыквы. Добавляем половину сливочного масла и палочку корицы. Всё это варим на небольшом огне в течение 20 минут. Следует периодически перемешивать.

Полуготовую кашу выкладываем в формочку, также достаем палочку корицы. Выкладываем другую половину сливочного масла. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку еще на пол часа.

В конце достаем кашу из духовки и позволяем ей немного остыть.

Напомним, как приготовить борщ в мультиварке.