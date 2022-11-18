Корисна та смачна гарбузова каша з пшоном
Готуємо страву зі справжніми осінніми мотивами.
Осінь дарує нам урожай особливих овочів та фруктів. За допомогою них можна приготувати ексклюзивні страви — смачні та корисні. Про рецепт гарбузової каші з пшоном розповідає український шеф-кухар Євген Клопотенко.
ІНГРЕДІЄНТИ
- 500 г гарбуза
- 200 г пшона
- 1 л молока
- 4 ст. л. цукру
- 1 паличка кориці
- 100 г вершкового масла
- 1 дрібка солі
Для початку чистимо гарбуз від шкірки та насіння. Ріжемо овоч дрібними кубиками однакового розміру.
Після цього миємо пшоно та викладаємо його в каструлю. Заливаємо молоком. Додаємо 4 ст. л. цукру і дрібку солі.
У каструлю до пшона з молоком викладаємо кубики гарбуза. Додаємо половину вершкового масла та паличку кориці. Усе це варимо на невеликому вогні протягом 20 хвилин. Варто періодично перемішувати.
Напівготову кашу викладаємо у формочку, також дістаємо паличку кориці. Викладаємо іншу половину вершкового масла. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку ще на пів години.
У кінці дістаємо кашу з духовки та дозволяємо їй трохи охолонути.
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