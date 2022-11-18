Корисна та смачна гарбузова каша з пшоном

Готуємо страву зі справжніми осінніми мотивами.

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Осінь дарує нам урожай особливих овочів та фруктів. За допомогою них можна приготувати ексклюзивні страви — смачні та корисні. Про рецепт гарбузової каші з пшоном розповідає український шеф-кухар Євген Клопотенко.

ІНГРЕДІЄНТИ

500 г гарбуза

200 г пшона

1 л молока

4 ст. л. цукру

1 паличка кориці

100 г вершкового масла

1 дрібка солі

Для початку чистимо гарбуз від шкірки та насіння. Ріжемо овоч дрібними кубиками однакового розміру.

Після цього миємо пшоно та викладаємо його в каструлю. Заливаємо молоком. Додаємо 4 ст. л. цукру і дрібку солі.

У каструлю до пшона з молоком викладаємо кубики гарбуза. Додаємо половину вершкового масла та паличку кориці. Усе це варимо на невеликому вогні протягом 20 хвилин. Варто періодично перемішувати.

Напівготову кашу викладаємо у формочку, також дістаємо паличку кориці. Викладаємо іншу половину вершкового масла. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку ще на пів години.

У кінці дістаємо кашу з духовки та дозволяємо їй трохи охолонути.

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