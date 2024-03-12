Лучше, чем колбаса из магазина: рецепт вкусной ветчины из индейки

Такая ветчина идеально подходит для бутербродов. И вы сами можете добавлять в нее ингредиенты по вкусу.

Такая ветчина, которая легко может стать альтернативой колбасе и ветчине из магазина, очень легко готовиться. И вы сами можете регулировать количество соли и специй. А также добавлять в нее вкусные ингредиенты, которые разнообразят рецепт. Как его приготовить ветчину из индюшатины, рассказали на сайте Kamelena.

Ветчина из индейки

Ингредиенты:

600 г индюшиного мяса (бедра или голени);

100 г бекона;

50 г сыра;

50 г замороженной смеси (горошек, кукуруза, перец);

1 ст. л. соевого соуса;

1 ст. л. паприки;

0,5 ч. л. сухого чеснока;

соль, перец.

Мясо порежьте крупными кусками и прокрутить на мясорубке на крупной решетке, или измельчите в комбайне, но не долго, чтобы кусочки чувствовались. Можно взять и готовый фарш. Лучше всего для ветчины подойдет бедро индейки, оно более мясистое.

Добавьте соевый соус, паприку, чеснок, посолите и поперчите. Вы можете подобрать другие специи по своему вкусу, например, кориандр, зиру, мускатный орех и т.д. Перемешайте мясную смесь.

Добавьте порезанный мелкими кубиками бекон и сыр, а также овощную смесь. Тщательно вымешайте и "отбейте" фарш.

На столе разложите фольгу, сложенную вдвое, а на нее выложите фарш длиннойколбаской.

Плотно заверните мясо в фольгу, как конфету.

Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку, и готовьте 40-60 минут. Затем достаньте и дайте постоять 10 минут. Ветчину можно есть как горячей, подав к гарниру, а можно остудить и подавать как закуску, или использовать для бутербродов.

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