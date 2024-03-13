Рецепт пирожного из детства: свежие "каштанчики", которые тают во рту (видео)
Главный секрет любимого пирожного "каштан" — тесто замешивается на вареных желтках, которые перетираются вилкой или натираются на терке.
Помните сладкие темные шарики, которые назывались "каштанами"? Да-да, это именно то пирожное, которое продавалось в ларьке со сладостями недалеко от дома и на которое всегда хватало из карманных денег.
Главный секрет "каштанчиков" — в том, что тесто замешивается на вареных желтках, которые можно натереть на терке, а можно размять вилкой. А еще вкус этого десерта зависит от того, в чем в самом конце обвалять его — в кокосовой стружке, посыпке, измельченных вафлях или шоколадной глазури.
Ингридиенты на 40 "каштанов":
Для теста —
- 200 г сливочного масла;
- 5 яиц;
- 3 ст. л. сметаны;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- щепотка соли;
- 10 г ванильного сахара (1 пакетик);
- горсть орехов (любых, лучше глазированных).
Для помадки и посыпки —
- 100 г сливочного масла;
- 1 ст. л. сахара;
- 3 ст. л. какао;
- 30 мл молока (или воды).
Оставьте сливочное масло нагреваться до комнатной температуры. За это время отварите яйца, уберите скорлупу и отделите желтки от белков. Натрите желтки на терке. Для удобства их можно просто растереть с ванильным сахаром.
Смешайте размягченное сливочное масло с жирной сметаной, желтками, ванильным сахаром и щепоткой соли. Размешайте муку с разрыхлителем и, медленно добавляя к масляной маcсе, замесите упругое тесто. Учтите, что оно не должно липнуть к рукам.
Разделите тесто на 40 частей или на шарики удобного размера. В каждый положите орешек. Можно вместо орешка использовать коктейльную вишню или сухофрукты.
Выложите шарики на пергамент и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут. Тесто должно немного подрумяниться. В принципе, даже в таком виде "каштанчики" уже можно подавать к чаю.
Пока тесто выпекается, займитесь глазурью, а точнее помадкой. Смешайте сливочное масло, сахар, какао и молоко в сотейнике и, помешивая, доведите до кипения. Затем обваляйте "каштаны" в кокосовой стружке, какао или просто в сахарной пудре. Правда, тогда получатся белые "каштаны". По желанию можно использовать любую посыпку.
А еще можно сделать "каштанчики" по рецепту, который предлагает любимый YouTube.
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