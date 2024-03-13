Рыба в сливочном соусе: рецепт изысканного блюда к ужину
Подавать такую рыбу можно с пастой, рисом, картофелем. Она любой гарнир сделает еще вкуснее.
Если раздумываете, что вкусного и полезного приготовить на ужин, рекомендуем воспользоваться рецептом кулинарного блогера Полины и порадовать себя и близких вкуснейшей рыбой в сливочном соусе. Это нежное блюдо, тающее во рту, понравится абсолютно всем.
Рыба в сливочном соусе
Ингредиенты:
- лук – 1 шт;
- помидоры черри – 4-5 шт;
- шпинат – 60-70 гр;
- сливки (10-15%) – 200 мл;
- соль, перец;
- мука – 1 ч. л;
- филе рыбы любой – 4-5 шт.
Способ приготовления:
Лук почистить, порезать мелкими кубиками, обжарить на сливочном масле, затем добавить порезанные дольками томаты и шпинат, обжаривать несколько минут на среднем огне.
Затем огонь необходимо уменьшить, залить овощи теплыми сливками, подогретыми заранее, чтобы не свернулись от перепада температуры, добавить муку, соль и перец.
Когда сливки загустеют, выложить в сковороду филе рыбы, хорошо "покупать" в соусе, накрыть крышкой и тушить на минимальном огне 10 минут.
Подавать такую рыбу можно с пастой, рисом, картофелем.
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